#Буквы рассказывают, что означает этот праздник, а также, что нельзя делать в этот день.

Прощеное воскресенье – четвертое и последнее из четырех воскресений подготовки к Великому посту в Православии (седьмое воскресенье перед Пасхой), последний день, когда, согласно Типикону, разрешается есть скоромную пищу: яйца и молочные продукты.

История возникновения

В самом начале христианства первые монахи в Египте проводили Великий пост в пустынях. На сорок дней они полностью прерывали связь с миром. По окончании поста не все возвращались обратно живыми, некоторые люди умирали, кто-то попадал в лапы хищникам. Поэтому, уходя в неизвестность на такой длительный срок, монахи старались попросить друг у друга прощение вольных и невольных грехов. Это можно было считать началом подвига в приготовлении своих душ к празднику Воскресенья Христова. Отсюда и пошло название Прощеное воскресенье.

Традиции праздника

В этот день все верующие просят друг у друга прощения — чтобы приступить к посту с доброй душой, сосредоточиться на духовной жизни, чтобы очистить сердце от грехов на исповеди и с чистым сердцем встретить Пасху.

В Прощеное воскресенье во время вечернего богослужения настоятель храма первым просит прощения у прихожан и кланяется им. После священнослужители и миряне говорят друг другу “прости”. В ответ следует сказать: “Бог простит, и я прощаю”. Говоря эту фразу, вы даете понять человеку, которого вы прощаете, что вы готовы примириться и не держите зла.

Что нельзя делать в Прощеное воскресенье

В Прощеное воскресенье нельзя употреблять алкоголь, ругаться, ссориться, или даже обижаться на кого-то.

Также следует отказаться от стирки, шитья, уборки. В этот день нельзя заниматься физической работой.

Славянские традиции

Вечером в прощеное воскресенье, которое является кульминация всей масленичной недели, поминали усопших, ходили на кладбище прощаться с своими родственниками. В этот день также ходили в баню.

Остатки праздничной еды сжигали или отдавали скотине, посуду тщательно мыли. В конце праздника торжественно сжигали чучело Масленицы, а полученный пепел рассыпали по полям.