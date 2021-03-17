Об этом свидетельствует повестка дня заседания.

Речь идет о проекте закона №2194, согласно которому все земли государственной собственности за пределами населенных пунктов, кроме тех, которые нужны государству для выполнения своих функций, планируется передать в коммунальную собственность территориальных общин сел, поселков, городов.

К этому документу было подано 3128 предложений и поправок. Накануне нардепы успели рассмотреть 160 поправок, и ни одна из них не была поддержана в зале.

Есть в повестке дня и еще один законопроект, касающийся земельной реформы (№2195), – относительно продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них через электронные аукционы.

Кроме того, нардепы планируют разрешить открыть информацию о размере оплаты труда в государственных компаниях.

Также запланированы к рассмотрению законопроекты относительно разблокирования аукционов по большой приватизации и о перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации.

Рада планирует рассмотреть и несколько законопроектов о реструктуризации обязательств по кредитам в иностранной валюте.