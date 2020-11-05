Верховная Рада Украины на сегодняшнем заседании рассмотрит законопроект о государственном бюджете на 2021 год.

Об этом свидетельствует повестка дня заседания на 5 ноября.

Нардепы определятся относительно изменений в Бюджетный кодекс, а потом по законопроекту № 4000 о госбюджете на 2021 год.

Кроме того, в повестке дня есть проект закона об основах государственной антикоррупционной политики на 2020-2024 годы.

Также нардепы рассмотрят законопроекты по оказанию помощи по частичной безработице на период карантина, о соцзащите населения в период карантина и об отсрочке от призыва некоторых категорий граждан.

Также внесен в повестку дня инициированный президентом Владимиром Зеленским законопроект о судебной реформе (о внесении изменений в закон “О судоустройстве и статусе судей” и некоторые законы Украины относительно деятельности Верховного Суда и органов судейского управления”).

Парламент планирует рассмотреть и ряд ратификаций, в частности о внесении изменений в соглашение между Украиной и Беларусью о международном автомобильном сообщении.

Стоит отметить, что в зале заседаний зарегистрировались 250 нардепов.

Заседание Парламента началось с перерыва на 30 минут по требованию фракций “Батькивщины” и “Европейской Солидарности”. Глава ВР Дмитрий Разумков заявил о проведении совещания с главами фракций.