Об этом свидетельствует повестка дня заседания на 5 ноября.
Нардепы определятся относительно изменений в Бюджетный кодекс, а потом по законопроекту № 4000 о госбюджете на 2021 год.
Кроме того, в повестке дня есть проект закона об основах государственной антикоррупционной политики на 2020-2024 годы.
Также нардепы рассмотрят законопроекты по оказанию помощи по частичной безработице на период карантина, о соцзащите населения в период карантина и об отсрочке от призыва некоторых категорий граждан.
Также внесен в повестку дня инициированный президентом Владимиром Зеленским законопроект о судебной реформе (о внесении изменений в закон “О судоустройстве и статусе судей” и некоторые законы Украины относительно деятельности Верховного Суда и органов судейского управления”).
Парламент планирует рассмотреть и ряд ратификаций, в частности о внесении изменений в соглашение между Украиной и Беларусью о международном автомобильном сообщении.
Стоит отметить, что в зале заседаний зарегистрировались 250 нардепов.
Заседание Парламента началось с перерыва на 30 минут по требованию фракций “Батькивщины” и “Европейской Солидарности”. Глава ВР Дмитрий Разумков заявил о проведении совещания с главами фракций.
- 18 сентября министр финансов Сергей Марченко представил народным депутатам Верховной Рады проект государственного бюджета на 2021 год.