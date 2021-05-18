Про це поінформували в пресслужбі ВР.
Так, на пленарному засіданні, яке розпочнеться о 10:00, після заяв та виступів депутати продовжать розгляд правок до законопроєкту щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них через електронні аукціони (№2195, друге читання).
Крім того, планується розглянути низку законопроєктів у першому читанні, зокрема: щодо врегулювання окремих питань процедур банкрутства на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби COVID-19 (№ 4220); щодо заборони продажу лікарських засобів дітям (№ 5122, 5122-1, 5122-2); щодо розширення повноважень інспекторів з паркування для захисту інтересів осіб з інвалідністю (№ 4594).
Крім того, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання 18 травня позачергового пленарного засідання ВР.
Засідання заплановано на 16:00 і скликається на вимогу 155 народних депутатів.
На ньому будуть розглянуті питання звільнення трьох міністрів:
• Владислава Криклія з посади міністра інфраструктури України;
• Ігоря Петрашка з посади міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України;
• Максима Степанова з посади Міністра охорони здоров’я України.
Рада заслухає звіти трьох міністрів перед голосуванням за їх відставку.
Як відомо, Петрашко та Криклій написали заяви про відставку за власним бажанням. А щодо Степанова до ВР надійшло подання від прем’єра Дениса Шмигаля про звільнення очільника МОЗ.
- 14 травня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль вніс до парламенту подання про відставку Максима Степанова з посади міністра охорони здоров’я. Крім того, 14 травня одразу двоє міністрів написали заяву про відставку. Це Владислав Криклій та Ігор Петрашко.
- Комітету ВРУ з питань здоров’я нації не рекомендував парламенту звільняти Максима Степанова з посади очільника МОЗ України. 7 членів комітету утрималися від голосування, з них 6 — депутати “Слуги народу”.
- Сам Максим Степанов переконаний, що його звільняють через боротьбу за високі зарплати для медиків. Він назвав ситуацію зі звільненням “підкилимними іграми”.
- “Слуги народу” визначилися із кандидатурами на посади трьох міністрів — інфраструктури, економіки та охорони здоров’я. Всі вони можуть бути призначені вже цього четверга.