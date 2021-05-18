У вівторок, 18 травня, у Верховній Раді України відбудуться одразу два засідання. Серед, іншого, заплановані до розгляду кадрові перестановки в Кабінеті Міністрів.

Про це поінформували в пресслужбі ВР.

Так, на пленарному засіданні, яке розпочнеться о 10:00, після заяв та виступів депутати продовжать розгляд правок до законопроєкту щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них через електронні аукціони (№2195, друге читання).

Крім того, планується розглянути низку законопроєктів у першому читанні, зокрема: щодо врегулювання окремих питань процедур банкрутства на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби COVID-19 (№ 4220); щодо заборони продажу лікарських засобів дітям (№ 5122, 5122-1, 5122-2); щодо розширення повноважень інспекторів з паркування для захисту інтересів осіб з інвалідністю (№ 4594).

Крім того, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання 18 травня позачергового пленарного засідання ВР.

Засідання заплановано на 16:00 і скликається на вимогу 155 народних депутатів.

На ньому будуть розглянуті питання звільнення трьох міністрів:

• Владислава Криклія з посади міністра інфраструктури України;

• Ігоря Петрашка з посади міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України;

• Максима Степанова з посади Міністра охорони здоров’я України.

Рада заслухає звіти трьох міністрів перед голосуванням за їх відставку.

Як відомо, Петрашко та Криклій написали заяви про відставку за власним бажанням. А щодо Степанова до ВР надійшло подання від прем’єра Дениса Шмигаля про звільнення очільника МОЗ.