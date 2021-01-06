Сегодня в Конгрессе США должны подсчитать и утвердить голоса выборщиков, окончательно объявив о победе избранного президента Джо Байдена. Этот процесс происходит каждые четыре года и обычно носит исключительно церемониальный характер. Однако не в этот раз.

#Буквы рассказывают что нужно знать о сегодняшнем заседании Конгресса.

В 13:00 по Восточному времени (20:00 по Киеву) в Вашингтоне начнется совместное заседание Палаты представителей и Сената США.

Что будет происходить?

На этом заседании Конгресс в полном составе должен подсчитать и подтвердить голоса, поданные Коллегией выборщиков.

Коллегия выборщиков своим голосованием утвердила победу демократа Джо Байдена на президентских выборах в США еще 15 декабря.

Всего в голосовании приняли участие 538 выборщиков из 50 штатов и округа Колумбия. За Байдена проголосовали 306 выборщиков, а за действующего президента США Дональда Трампа — 232.

В прошлые президентские циклы это событие рассматривалось скорее как формальность, чем как битва в войне за Белый дом. Это и неудивительно, ведь заседание проходит более чем через три недели после того, как выборщики штатов проголосовали, и почти через месяц после того, как истек срок для разрешения споров по поводу результатов.

Возглавить совместное заседание должен вице-президент Майк Пенс. Он получит списки голосов выборщиков штатов в алфавитном порядке. Республиканские и демократические лидеры административного комитета Палаты представителей и комитета Сената по правилам получат и подсчитают эти голоса.

После объявления итогов штата Пенс должен будет спросить, есть ли возражения. Если хотя бы один член Сената и Палаты представителей представит возражения в письменной форме, две палаты Конгресса будут разделены для обсуждения, которое продлится до двух часов. Затем они проголосуют отдельно по поводу каждого из этих возражений.

После того как Конгресс завершит этот процесс, 20 января должна состояться инаугурация новоизбранного президента Джо Байдена.

Что может пойти не по плану?

В этом году ожидается, что десятки республиканских сенаторов и членов палаты представителей подадут беспрецедентное количество возражений против голосов выборщиков в ключевых штатах.

Первым о таких намерениях объявил в конце декабря сенатор-республиканец от штата Миссури Джош Хоули. Позже еще 11 сенаторов во главе с Тедом Крузом (Техас) утверждали, что считают, что “беспрецедентные обвинения в мошенничестве на выборах” и глубокое недоверие к результатам требуют проведения расследования. Ожидается, что и десятки республиканцев из Палаты представителей подадут свои возражения.

Это может задержать процесс сертификации итогов выборов на часы или даже дни. Ожидается, что законодатели будут требовать 10-дневной проверки.

Примечательно, что лидер большинства в Сенате Митч Макконнелл призвал республиканцев отказаться от этой идеи. Сначала он поддерживал усилия Трампа, однако 15 декабря он поздравил Байдена с победой, открывая заседание Сената.

Такое уже бывало?

Последний раз такая же ситуация имела место во время выборов президента США 1856-1857 годов. На церемонии подсчета голосов в 1857 году разгорелся спор по поводу пяти голосов выборщиков штата Висконсин, которые были поданы с опозданием из-за метели. Спор тогда не повлиял на избрание президентом демократа Джеймса Бьюкенена, но Конгресс решил принять меры, которые могли бы обезопасить выборы в будущем.

Прецедент 1857 привел к внедрению процедур, которые существуют для утверждения выборов в Конгрессе сегодня.