Во вторник, 1 декабря, исполняется ровно 29 лет со дня проведения общенационального референдума, на котором украинцы высказались за независимость своего государства.

Об этом сообщают #Буквы.

Всеукраинский референдум состоялся 1 декабря 1991 года и стал историческим событием в истории Украинского государства. Украина окончательно стала независимой, а в существовании СССР была поставлена точка.

По итогам референдума Украину как независимое государство начали признавать другие страны мира.

Что предшествовало референдуму

19 августа 1991 года с целью возвращения общества к предыдущему порядку была осуществлена попытка государственного переворота. Его инициаторами были представители высшего государственного руководства СССР.

Было объявлено, что в связи с якобы болезнью президента СССР Михаила Горбачева страной будет руководить Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП).

ГКЧП объявил о введении на полгода в отдельных районах СССР чрезвычайного положения. Приостанавливалась деятельность всех политических партий, кроме КПСС (Коммунистической партии Советского Союза), общественных организаций и движений демократического направления, запрещались митинги, демонстрации, забастовки, вводилась жесткая цензура над СМИ, приостанавливался выход газет, кроме нескольких лояльных к ГКЧП. В Москве ввели комендантский час, были выведены на улицы и площади войска.

Президиум Верховной Рады УССР вечером 20 августа принял заявление, в котором отмечалось, что постановления ГКЧП, пока этот вопрос не решит ВР, не имеют юридической силы на территории УССР.

А 24 августа 1991 года Верховная Рада приняла исторический документ для судьбы украинского народа – Акт провозглашения независимости Украины.

“Исходя из смертельной опасности, нависшей над Украиной в связи с государственным переворотом в СССР 19 августа 1991 года, продолжая тысячелетнюю традицию государственного строительства в Украине, исходя из права на самоопределение, предусмотренного Уставом OOH и другими международно-правовыми документами, осуществляя Декларацию о государственном суверенитете Украины, Верховная Рада Украинской Советской Социалистической Республики торжественно провозглашает независимость Украины и создание самостоятельного Украинского государства – Украины. Территория Украины является неделимой и неприкосновенной. Отныне на территории Украины имеют силу исключительно Конституция и законы Украины”, – говорилось в тексте Акта.

За Акт проголосовало абсолютное большинство депутатов Верховной Рады. УССР перестала существовать.

Как проходил референдум о независимости

В подтверждение Акта провозглашения независимости, Верховная Рада решила провести 1 декабря 1991 года общенациональный референдум.

Он был нужен, чтобы нейтрализовать политические спекуляции противников украинской независимости, что народ Украины якобы не поддерживает Акт о независимости. Мировое сообщество не спешило с признанием независимости Украины, наблюдая за дальнейшим развитием событий.

1 декабря 1991 года состоялся Всеукраинский референдум о независимости. Украинцам предлагалось ответить на единственный вопрос: “Подтверждаете ли Вы Акт провозглашения независимости Украины?”

Бюллетень референдума содержал текст Акта, принятого Верховной Радой 24 августа.

Украинцам предлагалось выбрать между двумя вариантами ответа: “Да, подтверждаю” или “Нет, не подтверждаю”.

Для проведения референдума по всей Украине было создано более 34 тысяч участков для голосования. В списки граждан, имевших право проголосовать, были внесены более 37,8 млн человек.

Из них приняли участие в референдуме 31 млн 891 тыс. 742 человека (или 84,18% населения Украины).

Украинцы на референдуме подтвердили стремление жить в независимом государстве: 90,32% участников референдума ответили “да” (или же более 28,8 млн человек).

Референдум состоялся во всех 27 административных регионах Украины: 24 областях, Автономной Республике Крым, Киеве и Севастополе.

В Киеве независимость Украины поддержали более 92% избирателей.

В Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Хмельницкой, Черкасской, Винницкой областях за независимость проголосовало более 95% людей.

В Крыму поддержали независимость более 54 % граждан, а в Севастополе – 57%. В Донецкой, Луганской, Одесской, Харьковской областях подтвердили Акт о независимости более 80% избирателей.

Одновременно с референдумом проходили первые в истории независимого государства Украина выборы президента.

На них главой государства был избран Леонид Кравчук (набрал 61,59% голосов). Второй результат на выборах президента получил Вячеслав Чорновил (23,27%), а на третьем месте был Левко Лукьяненко (4,49%). В общем баллотировались 6 кандидатов.

После 1 декабря 1991 года Украину начали признавать другие страны мира: 2 декабря – Канада и Польша, 3 декабря – Венгрия, 4 декабря – Латвия и Литва, 5 декабря – Аргентина, Болгария, Боливия, Хорватия, 25 декабря – США, 27 декабря – Франция, 28 декабря – Италия, 31 декабря – Великобритания, Бельгия, Греция, Дания, Ирландия, Испания и так далее.

По случаю 29-й годовщины Всеукраинского референдума о независимости Украины президент Владимир Зеленский призвал украинцев объединить усилия во благо страны.

“1 декабря 1991 года состоялся Всеукраинский референдум, на котором более 90% граждан сказали независимой Украине “да”. Более 28 млн голосов стали одним, мощным голосом украинского народа, чтобы сказать на весь мир: “Мы хотим и будем жить в своем государстве – в свободной Украине”. Впоследствии мы поймем, что обретение независимости не означает окончательного завершения борьбы. Что ее нужно защищать с оружием в руках, ценой собственной жизни. Мы делаем это седьмой год подряд. Делаем все для наступления мира и возвращения своих территорий… Давайте задумаемся об этом и будем помнить каждый раз, когда так хочется начать фейсбук-баталию со своими соотечественниками на тему “Кто больше, лучше и правильнее любит Украину?” Главное же сегодня заключается в том, что у нас есть все необходимое, чтобы мы стали мощной и конкурентоспособной страной. И Украина имеет все шансы быть именно такой уже скоро. Но это возможно при одном простом условии – если все мы вместе приложим для этого свои усилия”, – написал глава государства в Facebook.