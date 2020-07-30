В четверг, 30 июля, исполнилось шесть лет с момента освобождения города Авдеевка (Донецкая область) от российских оккупантов.

Об этом напомнили в пресс-службе Донецкой областной госадминистрации.

Авдеевка расположена на север от Донецка. Позиции вокруг города позволяют контролировать северные окраины Донецка и Ясиноватой, южные окраины Горловки, а также скоростную трассу М04 “Донецк – Горловка”.

Кроме тактической важности Авдеевки, в городе также работает крупное предприятие – Авдеевский коксохимический завод.

Когда в 2014 году началась российская агрессия против Украины на Донбассе, оккупанты захватили ряд украинских населенных пунктов. Российско-оккупационные силы удерживали Авдеевку под контролем с апреля 2014 года.

Операция по освобождению города длилась трое суток. Она была начата 28 июля 2014 года, когда украинские Вооруженные силы начали вытеснять подразделения террористической организации “ДНР”.

Окончательно город был освобожден 30 июля 2014 года. Тогда украинские силы восстановили контроль над старой частью города.

В операции принимали участие военнослужащие 2-й батальонно-тактической группы 93-й отдельной механизированной бригады вместе с бойцами ДУК “Правый сектор”.

Сегодня в Авдеевке торжественно отметили шестую годовщину освобождения. В мероприятии приняли участие заместитель командующего операцией Объединенных сил полковник Евгений Коваленко, руководитель военно-гражданской администрации города Авдеевка Виталий Барабаш, военнослужащие, представители органов власти, общественных организаций.

У памятного знака на Промзоне, посвященного воинам, которые погибли во время обороны Авдеевки, состоялась церемония торжественного поднятия флагов воинских подразделений, которые защищают государство. Ее провел командир оперативно-тактической группировки “Восток” генерал-майор Андрей Соколов.

В знак уважения и памяти обо всех, кто погиб, защищая Авдеевку, жители и руководство города возложили цветы.

Вспомнил о годовщине освобождения города и пятый президент Украины Петр Порошенко.

“6 лет назад наши мужественные защитники освободили Авдеевку от российских оккупантов. Благодаря приказу о контрнаступлении мы одержали тогда очень важную победу – шаг за шагом освободили 2/3 оккупированного Донбасса. Спасибо воинам за мир на этой территории, а жителям – за выдержку и силу духа!” – отметил он в своем Twitter.