Об этом сообщается на сайте компании.
Ракета Falcon стартует из комплекса LC-39A Космического центра Кеннеди в штате Флорида, а через 9 минут после запуска многократная часть ракеты-носителя приземлится на беспилотную платформу в Атлантическом океане.
“SpaceX наметила воскресенье, 18 октября, в 8:25 утра по времени Восточного побережья (15:25 по киевскому времени) для 14-ой миссии Starlink, которая выведет на орбиту 60 спутников Starlink”, – написали в SpaceX.
После разделения ступеней SpaceX посадит первую ступень Falcon 9 на плавающую платформу “Конечно, я все еще люблю тебя”, которая будет размещена в Атлантическом океане.
- Ранее сообщалось, что электромобиль Tesla Roadster, который ранее запустили в космос, как нагрузку во время тестового запуска ракеты SpaceX Falcon Heavy, впервые сблизился с Марсом.