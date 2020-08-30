Компания SpaceX инженера Илона Маска сегодня, 30 августа, запустит две ракеты.

Об этом сообщается на сайте SpaceX.

Первый запуск состоится в 10:12 по времени Восточного побережья (17:12 по Киевскому времени).

Ракета-носитель Falcon 9. Она доставит очередные 60 интернет-спутников системы Starlink. Первуюступень ранее использовали при запуске миссии GPS III Space Vehicle 3 в июне этого года.

Falcon 9 стартует с комплекса LC-39A космического центра Кеннеди во Флориде, а спустя девять минут после запуска многоразовая часть ракеты-носителя должна приземлится на беспилотную платформу в Атлантическом океане.

Также 30 августа в 19:18 по времени Восточного побережья (31 августа в 2:18 по Киевскому времени) SpaceX планирует запустить в космос еще одну ракету Falcon 9.

Об этом сообщается на YouTube-канале компании. Ракета доставит на орбиту Земли аппараты SAOCOM 1B, GNOMES-1 и Tyvak-0172.

Эта миссия знаменует собой первый запуск SpaceX на полярную орбиту с восточного побережья и первый полярный запуск за десятилетие.