Об этом проинформировали в пресс-службе ВР.

Согласно календарному плану, четвертая сессия Парламента продлится до 22 января 2021 года.

Планируется, что 10 недель Рада будет работать в режиме пленарных заседаний. Еще 7 недель нардепы будут работать в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах).

Для работы с избирателями отведено четыре недели. А на проведение “часа вопросов к Правительству” в Верховной Раде будет выделено 10 часов.

Как сообщали в пресс-службе партии “Слуга народа”, во время нынешней сессии депутаты планируют взяться за такие вопросы: государственный бюджет Украины на 2021; законопроекты о государственных символах; законодательство о народовластии (в частности, во втором чтении законопроект о всеукраинском референдуме); законопроекты, касающиеся завершения реформы децентрализации; законопроекты об индустриальных парках, вопросы локализации производства; вопросы экономической безопасности и обороны государства; продолжение реформы Парламента.

Также будет осуществляться работа в сфере диджитализации и развития IT-сферы (готовится законодательство о создании “Дия Сity”, своего рода виртуальной экономической зоны, которая поможет привлечь больше IT-бизнеса в Украину).

Повестка дня на 1 сентября

Согласно повестке дня сегодняшнего заседания, нардепы после каникул приступят к работе в 12:00.

Рабочий день начнется с объявлений, заявлений и предложений народных избранников.

В дальнейшем нардепы рассмотрят проект постановления о повестке дня четвертой сессии ВР.

Для рассмотрения в первом чтении предложены: изменения в госбюджет-2020 относительно обеспечения оздоровления и отдыха детей, требующих особого внимания и поддержки; проект закона по защите прав лиц из числа детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, которые имеют инвалидность.

Во втором чтении планируется рассмотреть проект закона об обязанности исполнителя проводить индексацию размера алиментов, определенного судом в твердой денежной сумме.

Кроме того, Рада планирует определиться относительно расширения круга субъектов предоставления гостиничных услуг; освобождения от уплаты туристического сбора внутренне перемещенных лиц; усиления защиты лесов, предотвращения пожаров на землях лесного и водного фонда, торфяниках и на землях других категорий.

В повестке дня есть законопроекты относительно эффективной реализации госполитики в сфере физической культуры и спорта; образования военно-гражданских администраций; создания и ликвидации районных государственных администраций в связи с созданием (ликвидацией) районов; уточнения отдельных избирательных процедур.