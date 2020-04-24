Об этом сообщила пресс-служба фестиваля.

В этом году Docudays UA посвященный теме взросления.

“Мы решили не делать церемонию в записи, а выйти в стриме, чтобы сохранить ощущение уникальности момента и дать возможность гостям подключаться к нам в режиме реального времени. Для выхода в эфир наш арт-отдел взялся за декорирование офиса и переделал центральную комнату в студию. Отсюда будут выходить в эфир ведущие. А в течение фестиваля здесь будут выступать спикеры правозащитных дискуссий RIGHTS NOW!” – отметила директор по коммуникациям фестиваля Дарья Аверченко.

Программа фестиваля на 24 апреля:

20:00 – Tête-à-tête Клер Симон & Антельм Видо

Выдающаяся режиссер независимого французского кино Клэр Симон и программный директор Одесского международного кинофестиваля Антельм Видо в публичной беседе поговорят о методах и особенностях их работ, о взаимоотношениях между режиссером, героями и зрителями, о связи форматов кино и фестивалей.

21:30 – Показ первой серии фильма “Село” Клэр Симон

10-серийный фильм “Село” разворачивается вокруг команды кинофестиваля во французском селе Люссо, где тесно переплетаются виноделие и документалистика. С видением о доступности независимого документального кино кинофестивальная команда решает создать телевизионную платформу для производства и демонстрации фильмов. Это большой шаг для команды, ведь основана на идеях равенства и горизонтальности, она оказывается перед вызовами институциализации, глобализации и зависимости от финансирования.

23:00 – Happy Hours.

ХВЛВ представляет: Hopper Field, Ghetto Sunrise, Roman Khropko (Criminal Practice).

Следует отметить, что фестиваль продлится до 3 мая. Программа Docudays UA-2020 будет включать более 45 онлайн-стримов дискуссий, разговоров и лекций на сайте docudays.ua и 70 лент с фестивальной кинопрограммы на платформе DOCU/SPACE.

Доступ ко всем онлайн-трансляций и фильмов на DOCU/SPACE будет бесплатным.