Сегодня, 8 августа, в мире отмечают День кошек, День рождения холодильника, Международный день бесконечности, Международный день альпинизма, Всемирный день офтальмологии. В Украине сегодня отмечают День войск связи.

Об этом рассказывают #Буквы.

8 августа в США – День цуккини, День боулинга, День замороженного заварного крема, в Тайване – День отцов, а Танзании – День крестьян (День фермеров), в Бутане – День независимости, в Германии – День мира в Аугсбурге, в Швеции – День поднятия флага.

Памятные даты 8 августа

В 1899 году изобретатель из Миннесоты Альберт Маршалл запатентовал холодильник. В 1911 году фирма “Дженерал электрик” стала выпускать холодильники более современного типа: но установка была слишком шумной, работала на газе, и издавала плохой запах.

В СССР первые холодильники были созданы в 1937 году на Харьковском тракторном заводе, а массовое их производство освоили только в 1960-е годы.

В 1932 году в СССР официально был разрешен труд женщин на шахтах.

В 1944 году в Берлине повесили восемь немецких офицеров, которых обвинили в покушении на Гитлера.

В 1962 году в Германии запатентовали первую в мире автоматическую мойку для автомобилей.

В 2000 году ученые Великобритании, США и Италии официально объявили о начале опытов по клонированию человека.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь чтит память священномученика Ермолая Никомидийского. Другие названия праздника: “Ермолай”, “Ермил и Параскева”, “Марьев день”.

Что сегодня нельзя делать

Женщинам нельзя работать, можно заниматься только домашним хозяйством. При этом заниматься рукоделием запрещено.

8 августа именины у Ермолая, Фёдора, Моисея, Сергея и Игнатия.