Об этом рассказывают #Буквы.
8 августа в США – День цуккини, День боулинга, День замороженного заварного крема, в Тайване – День отцов, а Танзании – День крестьян (День фермеров), в Бутане – День независимости, в Германии – День мира в Аугсбурге, в Швеции – День поднятия флага.
Памятные даты 8 августа
В 1899 году изобретатель из Миннесоты Альберт Маршалл запатентовал холодильник. В 1911 году фирма “Дженерал электрик” стала выпускать холодильники более современного типа: но установка была слишком шумной, работала на газе, и издавала плохой запах.
В СССР первые холодильники были созданы в 1937 году на Харьковском тракторном заводе, а массовое их производство освоили только в 1960-е годы.
В 1932 году в СССР официально был разрешен труд женщин на шахтах.
В 1944 году в Берлине повесили восемь немецких офицеров, которых обвинили в покушении на Гитлера.
В 1962 году в Германии запатентовали первую в мире автоматическую мойку для автомобилей.
В 2000 году ученые Великобритании, США и Италии официально объявили о начале опытов по клонированию человека.
Какой сегодня церковный праздник
Православная церковь чтит память священномученика Ермолая Никомидийского. Другие названия праздника: “Ермолай”, “Ермил и Параскева”, “Марьев день”.
Что сегодня нельзя делать
Женщинам нельзя работать, можно заниматься только домашним хозяйством. При этом заниматься рукоделием запрещено.
8 августа именины у Ермолая, Фёдора, Моисея, Сергея и Игнатия.