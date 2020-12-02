Об этом рассказывают #Буквы.

2 декабря 1949 на 4-й сессии Генассамблеи ООН было поддержано Конвенцию о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами. Украина ратифицировала этот документ 15 февраля 1955.

Целью этого дня является искоренение таких современных форм рабства, как торговля людьми, сексуальная эксплуатация, наихудшие формы детского труда, принудительные браки, продажа невест, передачи по наследству вдов и насильственная вербовка детей для дальнейшего использования в вооруженных конфликтах.

К сожалению рабство в современном мире не только не исчезло, но и “процветает”.

По данным ООН, в мире около 40,3 млн человек являются жертвами современных форм рабства, включая 24,9 млн жертв принудительного труда и 15,4 млн жертв принудительных браков. По оценкам экспертов, ежегодно почти 2 млн человек становятся “живым товаром”.

В основном жертвами современных работорговцев становятся в результате угроз, насилия, принуждения, обмана или злоупотребления властью.

Украинцы стали жертвами торговли людьми в 57 странах мира.

В 2020 году пограничники разоблачили 9 каналов торговли украинцами.

В этом году по данным МВД Украины, на территории ЕС было выявлено пять подпольных табачных фабрик. На этих предприятиях, действующих на территории Республики Польша, Испании, Нидерландов, выявлено 76 человек, из них к противоправной деятельности были привлечены 47 украинцев.

За рубежом украинцев втягивали в преступную деятельность, связанную с переправкой по морю нелегальных мигрантов из стран Юго-Западной Азии в страны Европейского Союза. За каждого завербованного украинского моряка преступники получали до 3 тысяч долларов.

Более двухсот наших соотечественников, ставших жертвами этого обмана, отбывающих наказание в местах лишения свободы в Греции и Италии.