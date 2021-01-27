Об этом рассказывают #Буквы.
27 января 1945 года войска 1-го Украинского фронта освободили пленных концлагеря Аушвиц-Биркенау, который находится неподалеку от польского города Освенцим.
До сих пор неизвестно точное количество погибших в Аушвице, а все потому, что значительная часть документов была уничтожена, и сами немцы не вели учет. Жертв отправляли в газовые камеры сразу по прибытии.
В современном мире этот концлагерь стал “символом” нацистских преступлений.
По официальным данным, во время Холокоста были убиты 6 млн евреев, из них от 2,2 до 2,5 млн на территории бывшего Советского Союза, в значительной степени в Украине. Кроме того, нацисты уничтожали цыган, поляков, гомосексуальных мужчин и других.
Украина на государственном уровне чтит погибших во время Холокоста с 2012 года (постановление Верховной Рады от 5 июля 2011 года).
Ассамблея ООН постановила объявить 27 января – дату освобождения лагеря смерти Освенцим – ежегодным Международным днем памяти жертв Холокоста.
На территории лагеря в 1947 году был создан музей в память о жертвах, который включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
В этом году в ООН запланирован ряд мероприятий, посвященных памяти жертв Холокоста.
Холокост с древнегреческого переводится как “всесожжение” и означает систематическое преследование и уничтожение (геноцид) евреев нацистской Германией и коллаборационистами на протяжении 1933-1945 годов.
- 24 ноября 2017 года в немецком городе Борнхаген группа представителей “Центра политической красоты” установила копию берлинского Мемориала жертвам Холокоста.