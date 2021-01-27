Сегодня, 27 января, в Украине и мире отмечают Международный день памяти жертв Холокоста. Этот день провозглашен резолюцией Генассамблеи ООН от 1 ноября 2005 года в память о жертвах нацистского террора во время Второй мировой войны.

Об этом рассказывают #Буквы.

27 января 1945 года войска 1-го Украинского фронта освободили пленных концлагеря Аушвиц-Биркенау, который находится неподалеку от польского города Освенцим.

До сих пор неизвестно точное количество погибших в Аушвице, а все потому, что значительная часть документов была уничтожена, и сами немцы не вели учет. Жертв отправляли в газовые камеры сразу по прибытии.

В современном мире этот концлагерь стал “символом” нацистских преступлений.

По официальным данным, во время Холокоста были убиты 6 млн евреев, из них от 2,2 до 2,5 млн на территории бывшего Советского Союза, в значительной степени в Украине. Кроме того, нацисты уничтожали цыган, поляков, гомосексуальных мужчин и других.

Украина на государственном уровне чтит погибших во время Холокоста с 2012 года (постановление Верховной Рады от 5 июля 2011 года).

Ассамблея ООН постановила объявить 27 января – дату освобождения лагеря смерти Освенцим – ежегодным Международным днем ​​памяти жертв Холокоста.

На территории лагеря в 1947 году был создан музей в память о жертвах, который включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В этом году в ООН запланирован ряд мероприятий, посвященных памяти жертв Холокоста.

Холокост с древнегреческого переводится как “всесожжение” и означает систематическое преследование и уничтожение (геноцид) евреев нацистской Германией и коллаборационистами на протяжении 1933-1945 годов.