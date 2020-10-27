Сегодня в Киеве под стенами КГГА активисты провели небольшой митинг против карантинных ограничений.

Об этом рассказывает корреспондент #Букв.

Участники акции пришли под стены КГГА с требованием не выполнять “преступных” приказов правительства относительно карантинных ограничений.

“Городской транспорт – коммунальный, а не частный. Мы здесь, чтобы Кличко и другие чиновники не забывали, что общественный транспорт – это не их частная собственность, чтобы его останавливать. Есть информация, что с этой недели опять будут планировать закрыть метро, ​​линий троллейбусов, трамваев”, – сказала участница акции Лидия Гончаренко.

Еще активисты требуют от местных властей оставить “традиционное образование” – не требовать учиться онлайн; больницы должны работать и принимать всех больных; пока не устанавливать вышки 5G, чтобы не увеличивать электромагнитное излучение.

Фото: #Буквы

“Пока не проводились опыты, 5G является ли безопасным для жизни людей и животных … Должны быть установлены санитарные зоны, проводиться какой-то контроль … Мы не против введения каких-то новаций”, – отметила Гончаренко.

Что касается пандемии коронавируса, то, по словам Лидии Гончаренко – это все манипуляция со стороны мировых лидеров.

“Во всем мире происходит манипуляция: нам рассказывают о страшной эпидемии, о пандемии, но цифры говорят о совсем других вещах. Например, гриппом болеют три миллиона человек … Коронавирус – это манипуляция – это международный сценарий – сценарий нагнетания психоистерии с помощью средств массовой информации и тестов. Манипуляция происходит за счет тестов. И президенты тех стран, которые не пошли на манипуляции, например, в Танзании, когда поняли, что хотят уничтожить большое количество их населения, провели свои опыты. Что они сделали: они отправили в лаборатории сок папайи, машинное масло, кровь козы. И им пришел ответ, что во всех этих образцах положительный результат”, – сказала участница акции.

Что касается недостатка койко-мест в больницах, то по мнению участницы акции, это произошло из-за того, что больницы в райцентрах закрывают и умышленно сокращают количество коек.

“Например, в Киеве закрыта 8-я больница. Там работает мама Ирины Ноздровской – убитой правозащитницы”, – отмечает Гончаренко.