У вівторок, 18 травня, в Міжнародний день музеїв в Києві відбудеться низка заходів, організованих столичними музеями.

Про це повідомили в пресслужбі Київської міської державної адміністрації (КМДА).

“18 травня в Києві відбудеться серія заходів, присвячених Міжнародному дню музеїв. Це свято засновано ще в 1977 році за рішенням Генеральної конференції Міжнародної ради музеїв”, – йдеться у повідомленні Департаменту культури мерії Києва.

З нагоди свята Національний музей “Київська картинна галерея” протягом дня буде проводити екскурсії. Тут також відбудеться інтерактивна гра та лекція “Країни. Музеї. Колекції”.

Мистецький центр “Шоколадний будинок” – філія Національного музею “Київська картинна галерея” підготував для відвідувачів тематичні фотозони, екскурсії, а також частування гарячим шоколадом. Участь за попередньою реєстрацією. Телефон для реєстрації та довідок: (044) 253-05-21.

Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків запланував святкову тематичну програму, де відвідувачів чекають такі проекти: “Спокуси Ієроніма Босха ІІ. Дослідження і реставрація”; Французька весна у співпраці в Французьким інститутом в Україні; Новруз у Музеї Ханенків; Slow Art Day 2021 у музейному дворику. Вхід вільний за попередньою реєстрацією.

Музей історії міста Києва представить квест на Липках “Місце, де народжувалися ідеї” і квести з експозиції “Таємниці музейних експонатів”, а також квест на вулиці “Історії академічного кварталу”. Бронювання участі в командах квестів за тел.: (044) 520 28 25.

Музей книги і друкарства України організовує цикл заходів “Майбутнє музеїв: повторний винахід і переосмислення” (виставки, кураторські екскурсії, майстер-класи, презентація книги, театралізована екскурсія “Поділ у творах художньої літератури”).