На самом деле в мире существует несколько Дней кошек – некоторые страны этот праздник отмечают в другие дни. В США – 29 октября, в Италии – 17 ноября, в Японии – 22 февраля, а в Польше – 17 февраля.

Известно, что примерно 80% всех жителей планеты держат домашних животных, и более половины из них – владельцы котов.
Сегодня многие популярные люди опубликовали фото с четвероногими.
Например, датский актер Мадс Миккельсен поздравил всех у себя в Instagram фотографией с игрушечной кошкой.

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🐈 Happy #InternationalCatDay. 🧙‍♂️

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Также фотографией с котиком поделился британский комик и актер Рики Джервейс.

“С днем ​​#InternationalCatDay. Это последнее фото маленькой Олли, которое я сделал. Она не чувствовала себя хорошо, но до конца была красивая”, – написал Джервэйс в Twitter.

Поздравил всех с праздником и известный композитор Эндрю Ллойд Вебер.

“С днем ​​#InternationalCatDay! Вот небольшой отрывок, в котором Эндрю и его кот Фес играют на пианино. Я надеюсь, что все ваши коты наслаждаются и бездельничают в этот день! Брауни говорит, что вы можете назвать песню”, – написал он.

Праздник также отмечают с целью обратить внимание на проблемы бездомных, слепых котов и котов с проблемами здоровья.

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