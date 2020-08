На самом деле в мире существует несколько Дней кошек – некоторые страны этот праздник отмечают в другие дни. В США – 29 октября, в Италии – 17 ноября, в Японии – 22 февраля, а в Польше – 17 февраля.

Известно, что примерно 80% всех жителей планеты держат домашних животных, и более половины из них – владельцы котов.

Сегодня многие популярные люди опубликовали фото с четвероногими.

Например, датский актер Мадс Миккельсен поздравил всех у себя в Instagram фотографией с игрушечной кошкой.

Также фотографией с котиком поделился британский комик и актер Рики Джервейс.

“С днем ​​#InternationalCatDay. Это последнее фото маленькой Олли, которое я сделал. Она не чувствовала себя хорошо, но до конца была красивая”, – написал Джервэйс в Twitter.

Happy #InternationalCatDay

This is the last photo I took of little Ollie. She wasn’t feeling her best but she was beautiful to the end 💔 pic.twitter.com/jUYij5Oj96

— Ricky Gervais (@rickygervais) August 8, 2020