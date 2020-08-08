С 2002 года 8 августа отмечается Всемирный день котов. Праздник учрежден Международным фондом защиты животных.

На самом деле в мире существует несколько Дней кошек – некоторые страны этот праздник отмечают в другие дни. В США – 29 октября, в Италии – 17 ноября, в Японии – 22 февраля, а в Польше – 17 февраля.

Известно, что примерно 80% всех жителей планеты держат домашних животных, и более половины из них – владельцы котов.

Сегодня многие популярные люди опубликовали фото с четвероногими.

Например, датский актер Мадс Миккельсен поздравил всех у себя в Instagram фотографией с игрушечной кошкой.

Также фотографией с котиком поделился британский комик и актер Рики Джервейс.

“С днем ​​#InternationalCatDay. Это последнее фото маленькой Олли, которое я сделал. Она не чувствовала себя хорошо, но до конца была красивая”, – написал Джервэйс в Twitter.

Happy #InternationalCatDay

This is the last photo I took of little Ollie. She wasn’t feeling her best but she was beautiful to the end 💔 pic.twitter.com/jUYij5Oj96 — Ricky Gervais (@rickygervais) August 8, 2020

Поздравил всех с праздником и известный композитор Эндрю Ллойд Вебер.

“С днем ​​#InternationalCatDay! Вот небольшой отрывок, в котором Эндрю и его кот Фес играют на пианино. Я надеюсь, что все ваши коты наслаждаются и бездельничают в этот день! Брауни говорит, что вы можете назвать песню”, – написал он.

Happy #InternationalCatDay! Here's a little clip of Andrew and his cat Fez having a play on the piano. I hope all your cats are enjoying a spoiling day! Brownie points if you can name the song. – #TeamALW pic.twitter.com/0mNozo95b7 — Andrew Lloyd Webber (@OfficialALW) August 8, 2020

Праздник также отмечают с целью обратить внимание на проблемы бездомных, слепых котов и котов с проблемами здоровья.