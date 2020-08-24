Об этом рассказывают #Буквы.

Этот день отмечается ежегодно 24 августа в честь принятия Верховной Радой УССР в 1991 году Акта провозглашения независимости Украины.

В XVII веке в Украине формируется Козацкое государство. Казаки более ста лет боролись за независимость Украины, но добиться ее так и не удалось. В XVIII веке украинский народ лишился государственности и оказался под двумя империями – Российской и Австрийской.

В XIX – начале XX века зарождается и развивается украинское национальное движение, которое привело к Украинской революции 1917-1921 годов и возрождения украинской государственности. Формируется Центральная Рада. III Универсалом провозглашается о создании Украинской Народной Республики (УНР), а IV Универсалом объявляет независимость УНР. Но УНР, как государство, просуществовала недолго – украинский народ поглотил Советский Союз.

После августовского путча в Москве 24 августа 1991 года внеочередная сессия Верховного Совета УССР провозгласила независимость Украины и создание самостоятельного государства – Украины.

Украина стала полностью самостоятельной – со своим языком, армией, экономикой, государственными символами, культурой.

Окончательную государственную независимость Украина получила после проведения общенационального референдума 1 декабря 1991 года, когда за ее независимость высказались 90,32 % граждан.