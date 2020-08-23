Об этом рассказывают #Буквы.

День флага установлен согласно указу Президента от 23 августа 2004 года для чествования многовековой истории украинского государства, государственной символики независимой Украины и с целью воспитания уважения граждан к государственным символам Украины.

В 2009 году в указ были внесены изменения, согласно которым основано ежегодную официальную церемонию поднятия флага 23 августа по всей Украине.

23 августа 1991 года группа народных депутатов внесла в зал Парламента сине-желтый украинский флаг. 4 сентября его торжественно подняли над зданием Верховной Рады.

18 сентября 1991 года было подписано постановление о разрешении “в протокольных мероприятиях использовать сине-желтый флаг”, а постановление Верховной Рады от 28 января 1992 года предоставило флагу статус государственного.

История становления украинского флага

Во времена Киевской Руси государственный флаг был красного цвета, потому что такой флаг легче заметить в бою. В тот же период князь Владимир Великий (Креститель) имел собственный герб – золотой трезубец на синем фоне. Считается, что именно это могло стать основой для настоящего сине-желтого флага.

Сине-желтые цвета присутствовали на флаге основателя Львова Данила Галицкого. Золотой лев на синем полотне.

Во времена Запорожской Сечи цвет флагов казаков был разный: белый, ярко-малиновый и красный.

Привычный для нас двоколор появился в 1848 году на Галичине. Тогда же появился и национальный герб – золотой лев на синем фоне.

В 1938-1939 годах сине-желтый флаг был флагом Карпатской Украины, в 1941 году – Украинского Государства.

В советское время за использование сине-желтого флага заключали на два года.

Окончательно государственный флаг Украины утвержден статьей 20 Конституции Украины 1996 года.

Еще одним переломным моментом в изменении отношения к государственным символам стала Революция Достоинства 2013-2014 гг.

С Днем украинского флага поздравил митрополит Православной церкви Украины Епифаний:

“Сочетание этих цветов – синего и желтого – отзывается в сердце украинском. Небесная синь и золото полей для нас – нечто особенное, щемящее, родное, то, что вызывает гордость и уважение … Государственный флаг является свидетелем наших побед и потерь, его ценность не тускнеет ни от времени, ни от расстояния. Он объединяет наш народ и помогает выделять противников – тех, кому не болит его портить, уничтожать, топтать … Именно его крепко держали до сих пор держат в руках те, кто защищает нашу с вами свободу и независимость … Наш долг – беречь прошлое, современность и будущее под родными для нас цветами Государственного флага”.