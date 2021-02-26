В пятницу, 26 февраля, Украина отмечает День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Об этом сообщают #Буквы.

День крымского сопротивления российской оккупации – памятная дата в годовщину проведения 26 февраля 2014 года митинга крымских татар и украинцев в Симферополе в поддержку территориальной целостности Украины.

Официальное установление 26 февраля как Дня сопротивления оккупации Крыма состоялось в прошлом году: соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский.

Перед тем к главе государства обращалась группа народных депутатов относительно “официального провозглашения и празднования на государственном уровне Дня крымского сопротивления российской оккупации”.

Однако стоит отметить, что День крымского сопротивления российской оккупации отмечался в Украине и до этого указа.

Что произошло 26 февраля 2014 года

20 февраля 2014 года российские войска начали оккупацию Крыма. На полуострове появились грузовики без номеров, “зеленые человечки” (вооруженные военные без опознавательных знаков). Также произошло создание иррегулярных вооруженных формирований наемников из числа местных жителей, которыми руководили офицеры спецслужб и вооруженных сил России.

26 февраля 2014 года в Симферополе прошел многотысячный митинг с участием крымских татар и проукраинских активистов в поддержку территориальной целостности Украины и против проведения внеочередной сессии Верховной Рады АРК (на которую собирались вынести вопрос о выходе Крыма из состава Украины).

Тогда у здания крымского парламента по инициативе Меджлиса собрались тысячи людей. Как ранее отмечал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, на митинг вышли “около 20 тысяч жителей Крыма”.

Крымские татары держали в руках свои национальные флаги и флаги Украины. Митингующие скандировали: “Слава Украине – Героям слава!”, “Банду геть!”, “Крым – Украина!”.

В противовес этому митингу был организован митинг “Русского единства”, руководимый соратником российских оккупантов Сергеем Аксеновым.

26 февраля в результате столкновений возле здания ВР Крыма два человека погибли и несколько десятков получили ранения.

Митинг завершился тем, что проукраинские активисты оттеснили пророссийских. Внеочередное заседание Верховной Рады АРК в этот день не произошло.

А уже 27 февраля 2014 года спецподразделения ГРУ России заняли здания Верховной Рады и Совета Министров Крыма. Парламент полуострова по требованию оккупантов объявил о проведении “референдума” о присоединении к России. “Референдум” состоялся 16 марта.

Стоит отметить, что после оккупации полуострова, следственный комитет России открыл по данному факту уголовное дело (“дело 26 февраля”) и устроил судилище над Ахтемом Чийгозом, Мустафой Дегерменджи, Али Асановым и другими крымскотатарскими активистами.

Международные организации признали аннексию полуострова незаконной и осудили действия России. Западные страны ввели против РФ санкции в связи с оккупацией Крыма.