Об этом сообщают #Буквы.
Именно 19 февраля 1992 года Верховная Рада Украины утвердила малый герб Украины как главный элемент Большого Государственного Герба Украины.
Герб – один из трех государственных символов Украины наравне с флагом и гимном.
Гербом Украины является золотой Тризуб на синем щите (национальный символ украинцев времен освободительной борьбы XX века).
Проект герба был разработан группой украинских геральдистов – Андреем Гречило, Алексеем Коханом и Иваном Турецким.
28 июня 1996 года была принята Конституция Украины, которая в статье 20 провозглашала Тризуб главным элементом большого Государственного Герба Украины. Тризуб определен как знак княжеского государства Владимира Великого и малый Государственный герб Украины.
Согласно Конституции, Большой Государственный Герб должен устанавливаться отдельным законом Верховной Рады, с учетом малого герба и герба Войска Запорожского.
Интересные факты о Тризубе
Тысячелетняя история
Тризуб является давним украинским символом.
Как отмечают в Украинском институте национальной памяти, древнейшее изображение Тризуба, найденное археологами, датируется X веком. Предполагается, что это был магический знак рода, оберег.
Известно до 40 его толкований: трезубец, подсвечник-трикирий, сокол, якорь, ржаной колос, лук со стрелой, триединая жертва во имя победы жизни над смертью.
Тризуб был знаком княжеского рода Рюриковичей – правителей Киевской Руси. Его изображение археологи находят на монетах, печатях, посуде, настенных росписях.
Например, послы киевского князя Игоря (912-945 гг.) при заключении договора с византийцами имели свои печати с тризубами. А киевский князь Владимир Святославович (980-1015 гг.) чеканил тризуб на монетах.
Примерно с середины XI в. тризуб перестали чеканить на монетах Киевской Руси.
С XIV века входили в обиход территориальные знаки: например, в Киеве – с Архистратигом Михаилом, во Владимире-Волынском – со святым Георгием, в Луцке – со святым Николаем, во Львове – со львом.
Собственный герб создало и Войско Запорожское. Это был казак с мушкетом (другое название “рыцарь с самопалом”). Его изображали на военных печатях гетманов и кошевых атаманов в XVI – первой половине XVII века.
Возрождение символа Тризуба произошло в ХХ веке – в период становления Украины как независимого государства.
Герб во времена УНР
Во времена Украинской Народной Республики Тризуб был утвержден государственным гербом Украины, что подчеркивало преемственность с предыдущими периодами украинской истории.
В тогдашнем украинском делопроизводстве Тризуб впервые встречается на печати Генерального Секретариата. Ею скреплялись правительственные документы.
С провозглашением Украинской Народной Республики в ноябре 1917 года вопрос государственного герба приобрел особую актуальность. Центральная Рада создала специальную подготовительную комиссию, в состав которой вошли историки, юристы и художники. Ее возглавил Михаил Грушевский.
Комиссия рассмотрела несколько проектов, но выбрала Тризуб.
6 января 1918 года Тризуб появился на первых деньгах, выпускаемых Украинской Народной Республикой.
После провозглашения 22 января 1918 года независимости УНР, встал вопрос об официальном утверждении государственной символики. Из-за войны с большевиками объявлять конкурс или проводить широкое обсуждение эскизов не было возможности.
7 февраля Центральная Рада в последний раз заседала в Киеве. Под натиском врага она перебралась в Житомир, оттуда – в Сарны, а впоследствии – в Коростень.
Там 25 февраля 1918 года на заседании Малой Рады (орган Центральной Рады, что действовал между сессиями) был утвержден Герб УНР. Принятый закон не содержал рисунков, а имел только описание.
22 марта Малая Рада одобрила изображение герба авторства художника Василия Кричевского – Тризуб князя Владимира Великого, обрамленный оливковым венком.
Символ национальной борьбы за независимость
В ХХ веке Тризуб был символом борьбы украинцев за независимость.
Его использовало Правительство УНР в эмиграции и различные политические организации. В частности, на эмблеме Организации украинских националистов был Тризуб с мечом на месте среднего “зуба”.
В Украинской повстанческой армии разного рода тризубы крепили на элементах одежды, прежде всего головных уборах, а также ремнях.
В СССР Тризуб был запрещен. Советская тоталитарная система заклеймила его как “националистический знак”.
В 1960-1980 годах КГБ неоднократно занималось делами об использовании “националистической символики”.
Большой Герб
Большой Государственный Герб Украины еще не утвержден. Министерство культуры с октября 2007 года по сентябрь 2008 года проводило конкурс проектов Большого Герба Украины.
В июле 2009 года Кабмин утвердил проект Большого Герба. Он включал изображения малого герба в центре, по сторонам от него – фигуры льва и запорожского казака, снизу – сине-желтая лента, а сверху – княжеская корона.
Но в проекте остался ряд ошибок и неточностей. Поэтому его так и не внесли на рассмотрение Верховной Рады Украины.
В августе 2020 года Верховная Рада проголосовала за то, чтобы поручить Правительству до декабря провести конкурс на лучший эскиз большого Государственного герба Украины.
19 ноября организационный комитет объявил победителя в конкурсе.
Отмечалось, что эскиз-победитель содержит: “герб Войска Запорожского, воина-казака, рыцаря с мушкетом и Знака Княжеского государства Владимира Великого, то есть Малый Государственный герб”.
Автором лучшего проекта Большого государственного герба Украины является художник Алексей Кохан.
Эскиз герба вызвал бурную реакцию и критику в Сети.
Впоследствии в Окружной административный суд Киева поступил иск с просьбой признать недействительным результат конкурса на лучший эскиз Большого Государственного герба Украины.
- Автором лучшего проекта Большого государственного герба Украины является Алексей Кохан. #Буквы рассказывали о творчестве художника.