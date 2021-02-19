В пятницу, 19 февраля, украинцы отмечают День Государственного Герба.

Об этом сообщают #Буквы.

Именно 19 февраля 1992 года Верховная Рада Украины утвердила малый герб Украины как главный элемент Большого Государственного Герба Украины.

Герб – один из трех государственных символов Украины наравне с флагом и гимном.

Гербом Украины является золотой Тризуб на синем щите (национальный символ украинцев времен освободительной борьбы XX века).

Проект герба был разработан группой украинских геральдистов – Андреем Гречило, Алексеем Коханом и Иваном Турецким.

28 июня 1996 года была принята Конституция Украины, которая в статье 20 провозглашала Тризуб главным элементом большого Государственного Герба Украины. Тризуб определен как знак княжеского государства Владимира Великого и малый Государственный герб Украины.

Согласно Конституции, Большой Государственный Герб должен устанавливаться отдельным законом Верховной Рады, с учетом малого герба и герба Войска Запорожского.

Интересные факты о Тризубе

Тысячелетняя история

Тризуб является давним украинским символом.

Как отмечают в Украинском институте национальной памяти, древнейшее изображение Тризуба, найденное археологами, датируется X веком. Предполагается, что это был магический знак рода, оберег.

Известно до 40 его толкований: трезубец, подсвечник-трикирий, сокол, якорь, ржаной колос, лук со стрелой, триединая жертва во имя победы жизни над смертью.

Тризуб был знаком княжеского рода Рюриковичей – правителей Киевской Руси. Его изображение археологи находят на монетах, печатях, посуде, настенных росписях.

Например, послы киевского князя Игоря (912-945 гг.) при заключении договора с византийцами имели свои печати с тризубами. А киевский князь Владимир Святославович (980-1015 гг.) чеканил тризуб на монетах.

Примерно с середины XI в. тризуб перестали чеканить на монетах Киевской Руси.

С XIV века входили в обиход территориальные знаки: например, в Киеве – с Архистратигом Михаилом, во Владимире-Волынском – со святым Георгием, в Луцке – со святым Николаем, во Львове – со львом.

Собственный герб создало и Войско Запорожское. Это был казак с мушкетом (другое название “рыцарь с самопалом”). Его изображали на военных печатях гетманов и кошевых атаманов в XVI – первой половине XVII века.

Возрождение символа Тризуба произошло в ХХ веке – в период становления Украины как независимого государства.

Герб во времена УНР

Во времена Украинской Народной Республики Тризуб был утвержден государственным гербом Украины, что подчеркивало преемственность с предыдущими периодами украинской истории.

В тогдашнем украинском делопроизводстве Тризуб впервые встречается на печати Генерального Секретариата. Ею скреплялись правительственные документы.

С провозглашением Украинской Народной Республики в ноябре 1917 года вопрос государственного герба приобрел особую актуальность. Центральная Рада создала специальную подготовительную комиссию, в состав которой вошли историки, юристы и художники. Ее возглавил Михаил Грушевский. Комиссия рассмотрела несколько проектов, но выбрала Тризуб.

6 января 1918 года Тризуб появился на первых деньгах, выпускаемых Украинской Народной Республикой.

После провозглашения 22 января 1918 года независимости УНР, встал вопрос об официальном утверждении государственной символики. Из-за войны с большевиками объявлять конкурс или проводить широкое обсуждение эскизов не было возможности.

7 февраля Центральная Рада в последний раз заседала в Киеве. Под натиском врага она перебралась в Житомир, оттуда – в Сарны, а впоследствии – в Коростень.

Там 25 февраля 1918 года на заседании Малой Рады (орган Центральной Рады, что действовал между сессиями) был утвержден Герб УНР. Принятый закон не содержал рисунков, а имел только описание.

22 марта Малая Рада одобрила изображение герба авторства художника Василия Кричевского – Тризуб князя Владимира Великого, обрамленный оливковым венком.

Символ национальной борьбы за независимость

В ХХ веке Тризуб был символом борьбы украинцев за независимость.

Его использовало Правительство УНР в эмиграции и различные политические организации. В частности, на эмблеме Организации украинских националистов был Тризуб с мечом на месте среднего “зуба”.

В Украинской повстанческой армии разного рода тризубы крепили на элементах одежды, прежде всего головных уборах, а также ремнях.

В СССР Тризуб был запрещен. Советская тоталитарная система заклеймила его как “националистический знак”.

В 1960-1980 годах КГБ неоднократно занималось делами об использовании “националистической символики”.

Большой Герб

Большой Государственный Герб Украины еще не утвержден. Министерство культуры с октября 2007 года по сентябрь 2008 года проводило конкурс проектов Большого Герба Украины.

В июле 2009 года Кабмин утвердил проект Большого Герба. Он включал изображения малого герба в центре, по сторонам от него – фигуры льва и запорожского казака, снизу – сине-желтая лента, а сверху – княжеская корона.

Но в проекте остался ряд ошибок и неточностей. Поэтому его так и не внесли на рассмотрение Верховной Рады Украины.

В августе 2020 года Верховная Рада проголосовала за то, чтобы поручить Правительству до декабря провести конкурс на лучший эскиз большого Государственного герба Украины.

19 ноября организационный комитет объявил победителя в конкурсе.

Отмечалось, что эскиз-победитель содержит: “герб Войска Запорожского, воина-казака, рыцаря с мушкетом и Знака Княжеского государства Владимира Великого, то есть Малый Государственный герб”.

Автором лучшего проекта Большого государственного герба Украины является художник Алексей Кохан.

Эскиз герба вызвал бурную реакцию и критику в Сети.

Впоследствии в Окружной административный суд Киева поступил иск с просьбой признать недействительным результат конкурса на лучший эскиз Большого Государственного герба Украины.