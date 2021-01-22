Сегодня, 22 января, отмечается День Соборности Украины. Именно в этот день в 1919 году был провозглашен Акт воссоединения Украинской Народной Республики (УНР) и Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР).

Об этом сообщают #Буквы.

История праздника

Официально в Украине праздник установлен указом Президента Украины “О Дне соборности Украины” от 21 января 1999 № 42/99.

Впервые в XX веке украинская независимость была провозглашена 22 января 1918 IV Универсалом Украинской Центральной Рады, а уже через год (22 января 1919 года) на Софийской площади в Киеве произошло не менее весомое событие – объединение Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики в одно государство.

“Отныне воедино сливаются веками оторванные одна от другой части единой Украины – Западно-Украинская Народная Республика (Галичина, Буковина, Венгерская Украина) и Надднепрянская большая Украины. Осуществились вековечные мечты, которыми жили и за которые умирали лучшие сыны Украины. Отныне есть единая независимая Украинская Народная Республика”, – говорилось в тексте Универсала об объединении.

Однако вследствие неудач Украинской революции 1917-1921 года государственность сохранить не удалось. И как результат, в течение XX века украинцы вынуждены были несколько раз восстанавливать ее в борьбе.

В 71-ую годовщину Акта Соединения (22 января 1990 года) в Украине произошла одна из крупнейших в Центральной и Восточной Европе массовых акций – “живая цепь” как символ единства восточных и западных земель Украины. Более миллиона людей, взявшись за руки, создали непрерывную цепь от Ивано-Франковска через Львов в Киев.

Акция показала, что украинцы преодолели страх перед коммунистической партией и готовы противостоять тоталитарному режиму. 31 год назад это событие стало предвестником падения СССР и восстановления независимой Украины.

“Живая цепь-2021”

В этом году, учитывая карантинные требования, по случаю Дня Соборности украинцам предлагают приобщиться к символической цепи единства, которая объединит Киев с Симферополем.

Для участия нужно зарегистрироваться на сайте проекта “Цепь Соборности”. Фотографии участников выстроятся в цепочку, которая стартует в Киеве и достигнет Симферополя. Она 5 раз пересечет Днепр: на мосту Патона, где традиционно строили живую цепь единства киевляне, возле Черкасс, Кременчуга, в Днепре и Запорожье.