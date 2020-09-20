Сегодня, 20 сентября, в Минске и других городах Беларуси запланирован Марш справедливости.

Об этом сообщается в Telegram-канале NEXTA.

“Готовим плакат с фото и личными данными того, кто заслуживает народного трибунала. Собираемся, как обычно, в своих районах и вместе идем в центр”, – анонсируют организаторы марша.

Также участников марша призвали ставить пароли на телефоны (заодно отключить разблокировку по отпечатку пальца и лицу). Советуют ехать из регионов большими группами.

В Минске митингующие начнут собираться в 14:00 на центральной части проспекта Независимости. Сам маршрут будет известен позже.