В среду, 5 августа, в мире отмечают Международный день светофора. В то же время, согласно народному календарю, пришло время собирать ягоды.

#Буквы собрали интересные факты о событиях этого дня.

В Иране сегодня Исламский день прав человека, а в Хорватии – День победы и благодарности отчизне.

Международный День светофора

5 августа 1914 года, в американском Кливленде был установлен первый светофор, обеспечивающий защиту от движущегося транспорта гражданскому населению. Он имел два “глаза” – красный и зеленый. Когда свет менялся, аппарат издавал резкий звук. Управлял светофором полицейский, который сидел в стеклянной будке рядом.

Но считается, что действительно первый светофор в мире появился гораздо раньше. Известно о том, что британец Джей Найт собрал и установил его на одной из центральных улиц Лондона в 1868 году. Тем светофором также управляли вручную. Но со временем, стекло на одной из ламп лопнуло от перегрева, а управляющим им человек получил множество царапин рук и лица. После этого инцидента светофорами не пользовались около 50 лет.

В 1910 году был запатентован первый светофор, который переключал свет в автоматическом режиме.

Светофор в его современной интерпретации появился в 1920 году в Детройте (США).

Согласно подсчетам, в ожидании зеленого света светофора человек проводит около полугода своей жизни.

В Украине первый светофор появился в Харькове в 1936 году.

Также стоит обратить внимание на то, что цветовая гамма светофоров не везде одинакова. В Японии долгое время вместо зеленого использовали синий цвет. Однако ученые доказали, что зеленый свет воспринимается пешеходами лучше. И японцы отказались от синего цвета.

Православные праздники 5 августа

В этот день Православная церковь почитает память Трофима, Феофила и с ними 13 святых мучеников, которые пострадали во время гонений при императоре Диоклетиане. На суде они отказались принести жертву идолам и исповедали себя христианами. После жестоких истязаний, во время которых мученикам перебили голени, их бросили в огонь, но с Божьей помощью они вышли из огня невредимыми и начали еще больше прославлять Христа. Мучители поняли, что не смогут сломить волю святых исповедников, поэтому обезглавили их.

Также Православная церковь почитает Почаевскую икону Божией Матери. Она хранится в Успенской Почаевской лавре на западе Украины в Почаеве Тернопольской области. По преданию, икона была подарена инокам дворянкой Анной Гойской, которая в 1559 году получила ее в дар от проезжавшего мимо Почаева митрополита Неофита, будущего патриарха Константинопольского.

Наиболее известное чудо эта икона совершила 23 июля, когда татары осадили лавру. Когда с восходом солнца татары держали последний совет о штурме обители, игумен велел петь акафист Божией Матери. С первыми словами “Взбранной Воеводе” над храмом внезапно явилась Сама Пречистая Богородица.

Преподобный Иов находился близ Божией Матери, кланяясь Ей и молясь о защите обители. Татары приняли небесное воинство за привидение и стали стрелять в Пресвятую Богородицу и преподобного Иова, но стрелы возвращались назад и ранили тех, кто их пускал. Ужас охватил татар – в паническом бегстве, не разбирая своих, они убивали друг друга. Защитники монастыря устремились в погоню и захватили многих в плен.

В народе святого Трофима прозвали Бессонником потому, что отдыхать 5 августа было некогда, ведь это время усиленных сельскохозяйственных работ. Наши предки переживали, чтобы работа не стояла. Если погода была хорошая, то вставали до рассвета и отправлялись в поле – августовская жатва была в разгаре, отдыхать было некогда.

Приметы на Трофима Бессонника: что нельзя делать

На Трофима девушки собирали ягоды малины и калины, из них пекли пироги. В селах справляли Калинки-Малинки. Ягоды калины и малины в народе считались непростыми: верили, что попробуешь малину – станешь хмельным от любви, а раскусишь калину – изведен любовью будешь.

Девушки, желающие, чтобы у них не было отбоя от парней, умывались утром калиновым соком. А вот рубить ветки калины в этот день – к большому несчастью.

Одиноким парням на Трофима в лес ходить нельзя. Считалось, что в этот день русалки водят хороводы и горе тому, кто попадется им на глаза. Они могут напустить болезнь или защекотать до смерти.

В этот день нельзя долго спать и лениться, иначе ничего не успеешь сделать.

Туман вечером по земле стелется – к жаре.

Много звезд на небе – через несколько дней будет дождь.

Филин ухает громко – к похолоданию.

Если паук свою паутину направляет в сторону севера – скоро похолодает, а если на юг – грядет потепление.

Что нельзя делать:

Грустить и ссориться. Считается, что как сегодня будешь вести себя с людьми, так люди будут вести себя рядом с тобой целый месяц.

Жадничать, особенно знаниями. Если кто-то просит совета, обязательно нужно поделиться своим опытом.

Нельзя долго спать и лениться, иначе ничего не успеешь сделать.

5 августа: этот день в истории

1420 — чешские табориты выдвинули свою программу (“12 пражских статей”), требующую уничтожение роскоши, нравственного зла, отмены иконопочитания.

1583 — английский мореплаватель Хемфри Гилберт объявил остров Ньюфаундленд собственностью Британии и основал там первое поселение (первая английская колония в Северной Америке).

1772 — состоялся первый раздел Речи Посполитой между Россией, Пруссией и Австрией.

1789 — во Франции отменено крепостное право.

1858 — по дну Атлантики проложен телеграфный кабель, связавший Великобританию и США. Королева Виктория обменялась приветствиями с президентом США Джеймсом Бьюкененом.

1884 — на острове Бедлоу в Нью-Йорке заложен первый камень в основание статуи Свободы.

1905 — в Бельгии воскресенье объявлено выходным днем.

1914 – в Кливленде (США) установлены первые в мире электрические светофоры.

1924 – в Турции запрещено многоженство.

1958 — на Цейлоне тамильскому языку предоставлен статус официального.

2016 — в Рио-де-Жанейро (Бразилия) открылись XXXI летние Олимпийские игры.

Именинники 5 августа

1802 — Нильс Хенрик Абель, норвежский математик, создатель теории эллиптических функций.

1813 — Ивар Осен, норвежский лингвист и поэт, создатель норвежского литературного языка.

1844 — Илья Репин, русский художник-передвижник.

1850 — Ги де Мопассан, французский писатель.

1930 – Нил Армстронг, американский астронавт, первый человек, ступивший на Луну.

1968 – Марин Ле Пен, французский политик.

1971 — Валдис Домбровскис, латвийский политический деятель, премьер-министр Латвии (2009—2013).

Поздравления с Днем ангела сегодня принимают Андрей, Аполинарий, Виталий, Трофим, Федор, Анна.