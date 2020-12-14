Глава Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины Николай Чечеткин опубликовал обращение к ликвидаторам.

“Ежегодно 14 декабря в Украине чтят подвиг ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции, которые спасли не только украинскую землю, но и все человечество от распространения смертельной опасности неуправляемой ядерной стихии. Именно в этот день в 1986 году завершилось строительство защитного саркофага над разрушенным четвертым энергоблоком ЧАЭС. Примером мужества и героизма были действия ликвидаторов, работавших в зоне радиационного загрязнения. Мы помним Героев, отдавших жизнь в борьбе с радиационным бедствием. Света и вечная им память”, – говорится на странице ГСЧС в Facebook.

Он поблагодарил ликвидаторов, которые продолжают работать в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям и назвал это образцом преданности избранному делу для новых поколений спасателей.