Глава Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины Николай Чечеткин опубликовал обращение к ликвидаторам.
“Ежегодно 14 декабря в Украине чтят подвиг ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции, которые спасли не только украинскую землю, но и все человечество от распространения смертельной опасности неуправляемой ядерной стихии. Именно в этот день в 1986 году завершилось строительство защитного саркофага над разрушенным четвертым энергоблоком ЧАЭС. Примером мужества и героизма были действия ликвидаторов, работавших в зоне радиационного загрязнения. Мы помним Героев, отдавших жизнь в борьбе с радиационным бедствием. Света и вечная им память”, – говорится на странице ГСЧС в Facebook.
Он поблагодарил ликвидаторов, которые продолжают работать в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям и назвал это образцом преданности избранному делу для новых поколений спасателей.
Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. Взрыв на четвертом энергоблоке привел к росту радиационного уровня до предела, в 30-40 раз большей, чем при взрыве в японском городе Хиросима в 1945 году.
- Ранее сообщалось, что Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник занесли в обновленную базу природоохранных территорий мира (The World Database on Protected Areas).