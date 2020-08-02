Сегодня, 2 августа, отмечают День воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Об этом рассказывают #Буквы.

27 июня 2007 президент Украины Виктор Ющенко своим указом поручил ежегодно отмечать первое воскресенье августа как День воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Этот вид вооруженных сил существует в составе ВСУ с 2004 года и был создан путем объединения двух других: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

Структурно воздушные силы состоят из командования, воздушных командований, Харьковского Национального университета воздушных сил, воинских частей и учреждений непосредственного подчинения.

В состав воздушных сил принадлежат рода авиации: бомбардировочная, истребительная, штурмовая, разведывательная, транспортная авиация и рода войск: зенитные ракетные и радиотехнические войска.

На вооружении ВВС находятся самолеты МиГ-29, Су-27, Су-25, Су-24, Су-24МР, Л-39, Ил-76, Ан-26, Ан-24, Ан-30, Ту-134, вертолеты Ми-8, Ми-9, зенитные ракетные комплексы С-300 и “Бук” различных модификаций.