День учителя в Украине в этом году отмечают 4 октября. Официально он имеет название "День работников образования".

Об этом сообщают #Буквы.

Праздник педагогов появился по решению ЮНЕСКО и Международной организации труда после межправительственной конференции в Париже в 1966 году. Во всем мире его отмечают 5 октября, а в Украине поздравляют учителей в первое воскресенье октября – по указу президента от 11 сентября 1994 года.

Обычно в этот день школьники поздравляют учителей и работников сферы образования цветами и подарками, устраивают день самоуправления, а после уроков – праздничный концерт. В этом году впервые торжественные мероприятия будут ограничены из-за эпидемической ситуации.