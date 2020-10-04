Об этом сообщают #Буквы.
Праздник педагогов появился по решению ЮНЕСКО и Международной организации труда после межправительственной конференции в Париже в 1966 году. Во всем мире его отмечают 5 октября, а в Украине поздравляют учителей в первое воскресенье октября – по указу президента от 11 сентября 1994 года.
Обычно в этот день школьники поздравляют учителей и работников сферы образования цветами и подарками, устраивают день самоуправления, а после уроков – праздничный концерт. В этом году впервые торжественные мероприятия будут ограничены из-за эпидемической ситуации.
- Ранее сообщалось, что Кабинет Министров Украины утвердил Государственный стандарт базового среднего образования, который вступит в силу с 2022 и будет касаться учащихся, обучающихся по двенадцатилетней программе.