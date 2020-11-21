Сегодня, 21 ноября, в Украине отмечают День Достоинства и Свободы, который установлен в честь начала в этот день двух революций: Оранжевой революции (2004) и Революции Достоинства (2013 года).

#Буквы рассказывают об истории праздника.

Праздник основан 13 ноября 2014 года пятым президентом Украины Петром Порошенко “с целью утверждения в Украине идеалов свободы и демократии, сохранения и донесения до современного и будущих поколений объективной информации о судьбоносных событиях в Украине начала XXI века, а также предания должного почтения патриотизма и мужества граждан, которые осенью 2004 года и в ноябре 2013 года – феврале 2014 года встали в защиту демократических ценностей, прав и свобод человека и гражданина, национальных интересов нашего государства и ее европейского выбора”.

Оранжевая революция 2004-го

Во время президентских выборов 2004 года поднялись акции протеста.

По предварительным результатам второго тура, объявленными 21 ноября Центральной избирательной комиссией, победу в президентской гонке одержал Виктор Янукович. Фальсификации во время голосования и подсчета голосов возмутили украинское общество.

Сторонники оппозиционного кандидата – Виктора Ющенко, 22 ноября вышли на митинги несогласия. Протестное движение охватило крупнейшие города Украины, а центром стал Майдан Незалежности в Киеве. Вследствие этих событий состоялся повторный второй тур президентских выборов, по результатам которого победил Ющенко.

Революция Достоинства 2013 года

21 ноября 2013-го года на Майдане Независимости в Киеве началась акция протеста против решения Кабинета Министров Украины приостановить подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Сначала собралось несколько сотен, а уже 24 ноября – более ста тысяч сторонников евроинтеграции.

После того как 29 ноября на Евромайдане состоялся митинг с призывом к отставке правительства и досрочным парламентским выборам, власти применили силу.

30 ноября ночью состоялся кровавый разгон майдановцев. После этого протесты превратились из проевропейских на антиправительственные и стали значительно более масштабными.

18-20 февраля – трагические дни Революции, во время которых произошли столкновения в центре Киева, был подожжен Дом профсоюзов, снайперы убили более 70 евромайдановцов, которые стали Героями Небесной сотни. В ночь на 22 февраля тогдашний президент Янукович сбежал из Украины.

Революция Достоинства в памяти украинцев осталась не просто правом на самовыражение гражданской позиции, но и убийством 106 граждан и свыше 2 тысячами раненых. Такая цена была уплачена за три месяца Евромайдана.