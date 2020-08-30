Сегодня, 30 августа, в Украине отмечают День шахтера.

Об этом рассказывают #Буквы.

День шахтера впервые отмечался в связи с тем, что в ночь с 30 на 31 августа 1935 шахтер Алексей Стаханов установил рекорд, послужил началом стахановского движения.

На Донбассе День шахтера является уважаемым праздником и отмечается концертами.

Праздник установлен “в поддержку инициативы работников угольной промышленности …” указом президента № 304/93 от 16 августа 1993 года.

Сегодня премьер-министра Украины Денис Шмыгаль посещает Донецкую область.

“В рамках рабочего визита сегодня работаем в Донецкой области. По случаю Дня шахтера планируем вручения государственных наград работникам угледобывающих предприятий и спуск в шахту для ознакомления с подземными горными выработками”, – написал Шмыгаль у Тelegram.