8 августа в Украине отмечают День войск связи.

Об этом рассказывают #Буквы.

День войск связи установлен Указом президента от 1 февраля 2000 года № 154/2000.

8 августа 1920 в Киеве на базе бывшего Константиновского юнкерского военного училища, началась подготовка связистов на вторых Киевских военно-инженерных курсах.

В Украине войска связи – это специальные войска, предназначенные для обеспечения связи и управления войсками Вооруженных сил.

Войска связи Вооруженных сил Украины берут свое начало от войск связи армии Советского Союза. В январе 1992 года было создано Главное управление связи Вооруженных сил Украины.

За время существования Вооруженных сил Украины из разрозненных систем связи была создана единая система, которая способна обеспечить надежное управление Вооруженными силами в любой ситуации.