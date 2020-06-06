Сегодня, 6 июня, в Украине отмечают День журналиста.

Об этом сообщают #Буквы.

День журналиста – ежегодный профессиональный праздник работников средств массовой информации в Украине. Праздник был установлен 25 мая 1994 года указом президента Леонида Кравчука в поддержку инициативы делегатов I Всеукраинского съезда редакторов газет и журналов.

Дату празднования выбрано не случайно – именно в этот день, 6 июня 1992 года, в Брюсселе Национальный союз журналистов Украины приняли в Международную федерацию журналистов – крупнейшую в мире организацию профессиональных работников СМИ.