Сегодня, 28 ноября, в Украине национальный памятный день - День памяти жертв Голодоморов.

Об этом сообщают #Буквы.

Памятный день установлен указами президента Леонида Кучмы № 1310/98 и президента Виктора Ющенко № 431/2007. День памяти жертв голодоморов отмечается ежегодно в четвертую субботу ноября.

В ХХ веке украинцы пережили три голодомора: 1921-1923, 1932-1933 и голод 1946-1947 годов. Самым известным и признанным на международном уровне голодомором является массовое вымирание украинцев в 1932-1933 годах.

Голодомор этих лет был намеренно организован советской власть, и привел к многомиллионным человеческим жертвам в сельской местности на территории Украинский социалистической советской республики (УССР) и Кубани, подавляющее большинство населения которой составляли украинцы.

Исследователи до сих пор спорят о количестве жертв Голодомора. Институт демографии назвал цифру погибших от Голодомора в 3,9 миллиона человек. Именно эту цифру считают наиболее научно доказанной. Хотя украинские исследователи Голодомора Владимир Сергийчук и Василий Марочко уверены, что в результате Голодомора погибло около 7 млн украинцев на территории УССР, и около 3 млн украинцев в других частях СССР.

Спланированная конфискация урожая зерновых и всех других продуктов питания у селян представителями советской власти на протяжении Голодомора 1932-1933 непосредственно привела к убийству селян голодом в миллионных масштабах, при этом советская власть имела значительные запасы зерна в резервах и осуществляла его экспорт за границу во время Голодомора.

Несмотря на то, что преступные действия представителей сталинской власти, повлекших смерть людей голодом, квалифицировались согласно нормам тогдашнего советского уголовного законодательства как убийство, причины этого массового преступления никогда в СССР не расследовались и никто из власть имущих, причастных к преступлению, не понес наказания при том, что даже высшее руководство СССР, включая Сталина, знали о фактах гибели людей от голода.

На протяжении десятилетий массовое убийство людей искусственным голодом не только преднамеренно замалчивалось советской властью, но и вообще запрещалось о нем где-либо вспоминать.

На данный момент 16 стран мира официально признали Голодомор геноцидом украинского народа. Среди них Австралия, Ватикан, Грузия, Эквадор, Эстония, Канада, Колумбия, Латвия, Литва, Мексика, Парагвай, Перу, Польша, Венгрия, Португалия, США.

Акция “Зажги свечу”

Традиционно в этот день проходит акция “Зажги свечу”: люди в Украине и по всему миру в 16 часов зажигают свечи в окнах своих домов или возле мемориалов памяти жертв Голодомора.