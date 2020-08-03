Сегодня, 3 августа, вступают в силу правила зонального карантина: города и районы будут разделены на четыре зоны в зависимости от ситуации с распространением COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Правительства.

Центральная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на заседании 31 июля определила регионы по уровню распространения эпидемической опасности COVID-19. К красной зоне будут отнесены Луцк, Тернополь и Кицманский район Черновицкой области.

Оранжевый уровень распространения коронавируса будет установлен в Луцком и Любешовском районе Волынской области, в Ивано-Франковске и Тисменицком районе Ивано-Франковской области, во Львове и Николаевском, Пустомытовском и Перемышлянском районах Львовской области, городе Бережаны и Бучацком районе Тернопольской области.

Всего в красной, оранжевой и желтой зонах оказались административно-территориальные единицы восьми областей Украины: Винницкой, Волынской, Житомирской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской, Тернопольской и Черновицкой.

Для определения, к какой из зон принадлежит тот или иной регион, будут применяться следующие показатели: загруженность в больницах не более 50% койко-мест, среднее количество проведенных тестов – не менее 24 на 100 тысяч населения, коэффициент обнаруженных случаев инфицирования – не более 11% , показатель динамики роста случаев инфицирования – не более 10%.

Переход в ту или иную зону будет происходить при превышении показателей 5 дней подряд.