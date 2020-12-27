В воскресенье, 27 декабря, в Украине будет солнечно и без осадков.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В западных областях ожидается от до 0 ° до + 4 ° градусов. На востоке страны -1 ° + 2 ° градусов. Однако погода также будет солнечной.

На юге температура составит 0 ° + 3 ° градусов. Небо затянется облаками, из которых периодически будет выглядеть солнце. В северных областях воздух прогреется до 0 ° + 3 ° градусов. В Центральной Украине ожидается -1 ° + 2 ° градусов. Ветер западный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с.

В Киеве в воскресенье будет солнечно. Температура воздуха от -1 ° до + 1 ° градусов, осадков не ожидается.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с.