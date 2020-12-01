Члены наблюдательного совета Volkswagen AG намерены сегодня обсудить стремление главного исполнительного директора Герберта Дисса к скорейшему продлению контракта и более глубоким реформам на автомобилестроении.

Об этом сообщает американское агентство Bloomberg.

Восемь членов совета директоров планирует рассмотреть предложение Дисса о том, чтобы он оставался генеральным директором компании после 2023 года. Но пока неясно, будет ли сегодня принято решение.

62-летний Дисс публично раскритиковав раздоры в штаб-квартире VW, которые, по его словам, стоят на пути капитального реформирования компании.

В состав так называемого президиума наблюдательного совета VW входят члены семьи владельцев VW Porsche и Piech, немецкой земли Нижняя Саксония и представители профсоюзов.

Генеральный директор опубликовал план продления своего контракта, который истекает в 2023 году, после того, как пытался заручиться поддержкой заинтересованных лиц.

Обсуждения нового контракта обычно начинаются примерно за год до истечения срока полномочий.