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Биография

Лина Костенко – одна из самых известных украинских поэтесс современности, прозаик и общественный деятель. Она является автором более 15-ти поэтических сборников (“Паруса”, “Путешествия сердца”, “Над берегами вечной реки”, “Сад нетающих скульптур”, “Река Гераклита”), романа “Записки украинского сумасшедшего”.

Поэтесса была удостоена Государственной премии им. Т. Шевченко за исторический роман в стихах “Маруся Чурай”. Она также является лауреатом премии имени Елены Телиги, премий Антоновичей и Петрарки, награждена знаком отличия президента Украины и орденом князя Ярослава Мудрого V степени. Кроме того, Лина Костенко – почетный профессор Киево-Могилянской академии, почетный доктор Львовского и Черновицкого университетов.

Гражданская позиция

Кроме писательской деятельности, Лина Костенко занимает и активную гражданскую позицию. В свое время она подписывала письмо-протест против арестов украинской интеллигенции, писала письмо в защиту Вячеслава Чорновила в ответ на клевету на него в газете “Литературная Украина”. С начала войны на востоке Украины Лина Костенко присоединилась к гуманитарной акции “Второй фронт АТО”. Писательница передала на фронт несколько сборников своих стихов с пожеланиями и словами поддержки. В июле 2018 поддержала открытое письмо украинских деятелей культуры к заключенному в России украинскому режиссеру Олегу Сенцову.

Единственный киносценарий, написанный Линой Костенко назывался “Проверьте свои часы”. Однако на экраны он так и не вышел. Отснятую кинокартину уничтожили, а сценарий переделали так, что писательница отказалась от авторства.

В 2005 году Лина Костенко отказалась от звания Героя Украины.

Самые известные произведения В современной украинской традиции она входит в перечень самых известных женщин древней и современной Украины, ее фразы становятся крылатыми цитатами, а на ее стихи слагают песни.

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