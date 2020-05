Об этом сообщают #Буквы.

Музыкальное шоу состоится вместо отмененного из-за пандемии коронавируса конкурса “Евровидение-2020”. Ведущие Едсилия Ромбли, Шанталь Янзен и Ян Смит из концертного зала в Нидерландах без зрителей представят на 360-градусном LED-экране 41 участника конкурса, в том числе и победителей Национального отбора от Украины – группу Go_A.

Несмотря на то, что в этом году музыкальное шоу пройдет не в формате конкурса, организаторы 65-го песенного конкурса “Евровидение” обещают удивить зрителей приятными сюрпризами. В течение программы не только музыка будет зажигать Европу, чтобы объединить всех в это непростое время.

Участники вместе споют хит “Love Shine а Light” рок-группы Katrina and the Waves с “Евровидения-1997”. К музыкального шоу присоединятся участники прошлых конкурсов “Евровидение”, в частности Майкл Шульте (Германия, 2018) будет аккомпанировать певице из группы The Common Linnets Ильзе Деланге (Нидерланды, 2014).

Также победительница 24-го конкурса “Евровидение-1979” Гали Атари споет свой хит “Hallelujah” вместе с хором участников прошлых конкурсов “Евровидение”. А победитель “Евровидения-2015” Монс Сельмерлев выполнит свою песню “Heroes”.

Кроме того, победительница “Евровидения-2007” Мария Шерифович в дуэте с победительницей “Евровидения-2018” Netta представят новую акустическую песню. Также на альтернативном шоу победитель “Евровидения-2019” Данкан Лоранс представит песню “Someone Else”.

Где и когда смотреть

Шоу начнется в 22:00 по киевскому времени. Онлайн-трансляцию мероприятия будут вести на официальном YouTube-канале конкурса. Жители Украины смогут также посмотреть концерт в прямом эфире на телеканале “UA: ПЕРШИЙ” и послушать в эфире “UA: Радіо Промінь”.