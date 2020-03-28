Об этом сообщает GreenPost.
Акция, организованная Всемирным фондом дикой природы (World Wide Fund for Nature, WWF), направлена на то, чтобы привлечь внимание к экологическим проблемам планеты. Час Земли проводится ежегодно в одну из последних суббот марта, когда нужно на один час выключить свет и другие электроприборы.
В этом году он состоится 28 марта – начнется в 20:30 часов и продлится до 21:30. Именно в этот период людей призывают сэкономить свет хотя бы на 60 минут.
Час Земли стартовал в Сиднее (Австралия) в 2007 году. Тогда 2,2 миллиона домов и предприятий отключили свет на один час, чтобы продемонстрировать свою позицию по изменению климата. Украина впервые присоединилась к всемирной кампании в 2009 году. Тогда в акции приняло участие более 50 городов нашей страны.
- 24 марта 2019 года во всем мире прошла экологическая акция “Час Земли”, в рамках которой мировые достопримечательности погрузились во тьму на один час.