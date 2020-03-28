Сегодня, 28 марта, состоится всемирная акция Час Земли, во время которой на один час погаснет свет.

Об этом сообщает GreenPost.

Акция, организованная Всемирным фондом дикой природы (World Wide Fund for Nature, WWF), направлена на то, чтобы привлечь внимание к экологическим проблемам планеты. Час Земли проводится ежегодно в одну из последних суббот марта, когда нужно на один час выключить свет и другие электроприборы.

В этом году он состоится 28 марта – начнется в 20:30 часов и продлится до 21:30. Именно в этот период людей призывают сэкономить свет хотя бы на 60 минут.

Час Земли стартовал в Сиднее (Австралия) в 2007 году. Тогда 2,2 миллиона домов и предприятий отключили свет на один час, чтобы продемонстрировать свою позицию по изменению климата. Украина впервые присоединилась к всемирной кампании в 2009 году. Тогда в акции приняло участие более 50 городов нашей страны.