Сегодня, 26 июня, в Украине и по всему миру отмечается День крымскотатарского национального флага.

Об этом сообщают #Буквы.

Впервые День крымскотатарского флага отмечался в Крыму ровно 10 лет назад. Дата праздника – 26 июня – совпадает с датой проведения Второго Курултая крымскотатарского народа в 1991 году, который состоялся через 74 года после первого Курултая, который проходил 1918 в Бахчисарае.

Во время Второго Курултая были определены флаг и гимн крымских татар. За основу для флага была взята тамга – герб рода Гираев (руководящей династии Крымского ханства). В 1917 году на первом Курултае крымскотатарского народа символ был принят как государственный флаг, а в 1991 году было принято решение признать его национальным.

Стоит отметить, что с момента российской оккупации Крыма в марте 2014 года и по сей день продолжаются преследования крымских татар по этнической принадлежности, которые осуществляются российскими оккупационными властями.

Сегодня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вместе с национальным лидером крымских татар Мустафой Джемилевым и председателем Меджлиса крымскотатарского народа Рефатом Чубаровым торжественно подняли на флагштоке министерства иностранных дел Украины крымскотатарский флаг.

Кулеба отметил, что защита прав крымских татар, которые остались в незаконно оккупированном Крыму, и деоккупация Крыма всегда будут приоритетом.

“Мы не остановимся до тех пор, пока этот флаг, который мы сегодня поднимаем вместе с украинским флагом, не будет поднят во всех городах и населенных пунктах Автономной Республики Крым и города Севастополь. Я это сейчас говорю не как дипломатический романтик, а как серьезный дипломатический прагматик”, – сказал он.