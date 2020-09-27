Об этом рассказывают #Буквы.

Праздник Крестовоздвижения относится к двенадцати наиболее почитаемых в церкви.

После разрушения Иерусалима римлянами, крест, на котором распяли Христа, был утерян. Согласно писанию, в 326 году его нашла равноапостольная святая Елена, мать императора Константина. Крест высоко подняли над верующими христианами, которые собрались в тот день у Голгофы. Это и стало основой праздника.

13 сентября 335 года на Голгофе, на месте распятия и погребения Христа, был открыт и освящен храм Воскресения Христова (Гроба Господня). Крест, на котором распяли Сына Божьего, поставили там для общего поклонения. Празднуют это событие 14 сентября.

Крестовоздвижение – день строгого поста. В этот праздник верующие едят только растительную пищу, допускается употребление вина. Чаще всего в этот день ели капусту и блюда из нее.

Также в этот день веряне старались не ходить в лес. Считалось, что с этого дня животные готовятся к зиме, а потому особенно активны.

Крестьяне старались как можно скорее собрать весь урожай и закончить полевые работы. По утрам уже наблюдались заморозки, а поэтому все, что росло в полях и огородах, могло погибнуть.

В день Воздвижения Креста не принято начинать ничего нового и важного.

Народные приметы на 27 сентября:

Если подряд несколько дней дует западный ветер – будет плохая погода;

Северный ветер в этот день пророчит теплое лето;

Воздвиженье осень навстречу зиме двигает;

Если журавли летят медленно и высоко, курлыкая на лету, то осень будет теплой;

Гуси летят высоко – половодье будет высокое, низко – река практически не поднимется.