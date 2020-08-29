Сегодня, 29 августа, православные христиане отмечают Третий или Ореховый Спас.

#Буквы рассказывают о традициях и приметах праздника.

Ореховый Спас завершает серию трех летних Спасов.

Название праздника связано с тем, что именно в этот период созревают лесные орехи – поэтому их можно собирать и заготавливать на зиму.

Традиции и приметы праздника

29 августа, обычно, выпекали хлеб, собирали зрелые орехи и продавали на ярмарках льняное полотно.

Отмечали Ореховый Спас скромно, в отличие от Яблочного и Медового. В этот день люди старались сделать часть заготовок на зиму.

В этот день также с полей убирали рожь и пшеницу. А хозяйки ткали полотно, чтобы обеспечить свои семьи одеждой. В обеденное время святили хлеб, пироги и орехи.

Накануне Орехового Спаса предки ходили к воде и наблюдали за ней. Если вода в водоемах спокойная, то осень будет теплой, а зима пройдет без метелей.

Что можно и нельзя делать на Ореховый Спас

В этот день стоит пойти в церковь и освятить орехи, яблоки, мед, хлеб и тому подобное.

Категорически запрещено ругаться и желать кому-то зла, иначе это может вернуться в тройном размере.

Также нельзя отказывать бедным в еде, ходить в лес без оберега.

Когда в другие праздники работать нельзя, то в этот день – наоборот не следует отказываться от работы. Более того, нельзя отказываться от работы, которую предлагают в этот день.