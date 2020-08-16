Сегодня, 16 августа, отмечается Всемирный день воздушных змеев и Международный день вина Пино Нуар.

В США – День рома, День анекдотов, День воздушно-десантных войск, День американских горок, в Казахстане – День спорта, в Аргентине – День детей, в Беларуси – День военно-воздушных сил, в Парагвае – День защиты детей, в Италии – Сиенский Палио, в Доминикане – День возрождения республики, в Таджикистане – День изобретателя и рационализатора.

Памятные даты 16 августа

В 1788 году министр финансов Франции Ломени де Бриенн объявил государство банкротом.

В 1857 году в Канаде отменили тюремное заключение за долги.

В 1960 году в Стокгольме основали Международную академию астронавтики (IAA). Инициатором создания академии стал профессор Теодор фон Карман, известный ученый в области ракетостроения и аэродинамики. Сегодня членами академии являются ученые из 80 стран.

В 1976 году вступила в силу Конвенция ООН, устанавливает международную систему контроля галлюциногенов, стимулирующих седативно-гипнотических веществ, барбитуратов, а также снотворных, транквилизаторов и обезболивающих средств (анальгетиков).

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь сегодня чтит святого Антония Римлянина, который жил в XI-XII веках.

Что сегодня нельзя делать

Сегодня нежелательно заниматься тяжелым физическим трудом, лучше больше отдохнуть.

Нельзя подметать в доме, то можно вымести свое счастье и богатство.

Народные приметы

Ветреный день – зима будет снежной.

Идет дождь – непогода продлится еще несколько дней.

Теплый ветер – зимой будет много снега, но сильные морозы не ударят.

16 августа именины празднуют: Антон, Соломия, Лаврентий, Серена.