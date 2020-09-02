В среду, 2 сентября, исполняется 75 лет со дня окончания Второй мировой войны. Это был самый крупный военный конфликт в мировой истории, который продолжался шесть лет.

#Буквы рассказывают о роли Украины в окончании войны.

Во Второй мировой войне участвовали 62 из 73 существующих государств. Это 80% населения Земли. Войска сражались в трех частях мира – в Европе, Азии и Африке, а также – в водах всех океанов. Поворотным событием в истории Второй мировой войны стало первое и единственное в истории применение ядерного оружия.

Украина участвовала во Второй мировой войне на протяжении шести лет.

Япония – последний оплот сопротивления

После того, как Вторая мировая закончилась на территории Европы, конфликт продолжался в Японии.

Боевые действия на территории этого государства называли “последним противником стран антифашистской коалиции”. До этого войну Японии объявили 60 стран.

Несмотря на давление сильных стран, Япония не собиралась капитулировать.

В июне 1945 года японцы потеряли Индонезию, вынуждены были оставить Индокитай. 26 июля 1945 года США, Великобритания и Китай предъявили японцам ультиматум, однако он был отвергнут.

По итогам Ялтинской конференции СССР обязался в течение 3 месяцев перебросить войска из Европы на Дальний Восток и начать масштабное наступление к 8 августа 1945 года, взамен получая Курилы и Южный Сахалин.

Действительно решающие точки были поставлены 6 и 9 августа.

25 июля 1945 президент США Трумэн дал приказ о ядерной бомбардировке Японии.

9 августа 1945 в 11:02 США сбросили атомную бомбу “Толстяк” на японский город Нагасаки. До этого – 6 августа – бомбу сбросили на Хиросиму. Бомбардировка японских городов впоследствии привела к окончанию Второй мировой войны.

Вашингтон сбросил на Хиросиму атомную бомбу “Малыш”. Тогда погибли около 70 000 мирных жителей, еще 200 000 человек умерли от последствий ядерного облучения.

9 августа жертвами ядерного удара по Нагасаки стали около 74 тысяч человек. 15 августа 1945 капитуляция Японии положила конец Второй мировой войне.

15 августа Япония капитулировала.

Акт о безоговорочной капитуляции Японии

2 сентября в 9:02 по токийскому времени на борту американского линкора “Миссури” был подписан акт о безоговорочной капитуляции Японии. Вторая мировая война завершилась.

От имени Японской империи в процедуре участвовали министр иностранных дел Сигэмицу Мамору и начальник Генштаба Умэдзу Есидзиро. Обоих вскоре судили как военных преступников.

Первый получил семь лет и освободился по истечении 2/3 срока, второго осудили пожизненно: через несколько месяцев после приговора он умер от болезни.

“Настоящим мы заявляем о безоговорочной капитуляции союзным державам имперского генерального штаба Японии, всех японских вооруженных сил и всех вооруженных сил под японским контролем вне зависимости от того, где они находятся… Настоящим мы приказываем всем японским войскам, где бы они ни находились, и японскому народу немедленно прекратить военные действия, сохранять и не допускать повреждения всех судов, самолетов и военного и гражданского имущества, а также выполнять все требования, которые могут быть предъявлены верховным командующим союзных держав или органами правительства Японии по его указаниям”, – сказано в акте о капитуляции.

Документ подписал Верховный командующий союзных держав генерал армии Дуглас Макартур, за СССР – украинский генерал Кузьма Деревянко, за США – адмирал Честер Нимиц, за Великобританию – адмирал Брюс Фрейзер, а также представители Китая, Австралии, Канады, Франции, Нидерландов и Новой Зеландии.