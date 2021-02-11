Сегодня ночью ДТЭК вывел еще два блока в аварийный ремонт

Сегодня ночью еще два энергоблока ДТЭК, которые входят в группу компаний Рината Ахметова, вышли в аварийный ремонт.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Укрэнерго.

В частности, в аварийный ремонт дополнительно вышел блок №6 на Добротворской ТЭС и блок №3 на Криворожской ТЭС.

Сейчас в общей сложности 13 блоков находятся в аварийном режиме, из них 12 ДТЭК.

Напомним, по состоянию на 9 февраля в аварийный ремонт попали 10 энергоблоков электростанций Украины.