Сегодня ночью ДТЭК вывел еще два блока в аварийный ремонт

Об этом свидетельствуют данные на сайте Укрэнерго.
В частности, в аварийный ремонт дополнительно вышел блок №6 на Добротворской ТЭС и блок №3 на Криворожской ТЭС.
Сейчас в общей сложности 13 блоков находятся в аварийном режиме, из них 12 ДТЭК.
Напомним, по состоянию на 9 февраля в аварийный ремонт попали 10 энергоблоков электростанций Украины.
Как сообщалось ранее, на прошлой неделе состоялась целая серия аварийных остановок блоков ТЭС: 2 февраля – аварийная остановка блоков на Запорожской ТЭС и Кураховской ТЭС (обе принадлежат ДТЭК), после чего была получена аварийная помощь из Беларуси. Вечером 3 февраля в результате аварии была полностью остановлена Запорожская ТЭС (ДТЭК), а через два дня там же аварийно был остановлен блок №1 Запорожской ТЭС.
- 6 февраля на электростанциях ДТЭК был выведен в аварийный ремонт еще два энергоблока: на Ладыжинской и Добротворской ТЭС.
- По состоянию на 7 февраля в аварийном ремонте находилось 9 энергоблоков 7 блоков ТЭС компании ДТЭК и по одному в Центрэнерго и Донбассэнерго. Еще 6 энергоблоков не работали из-за отсутствия топлива: 2 блока ДТЭК, 3 блока Центренерего и 1 блок Киевской ТЭЦ-5. Дефициты электроэнергии покрывались импортом из Беларуси и России.
- В Украине за восемь дней февраля цена на электроэнергию на “рынке на сутки вперед” подпрыгнула на 17,6% по сравнению со средней ценой за январь и составила 1719,7 грн за МВт-час.