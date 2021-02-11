Covid-19 Украина

обновлено 11.02.2021 в 17:02

Всего:

1258094 (+5039)

Болеют:

135092 (+5039)

Выздоровели:

1098944 (+6568)

Умерло:

24058 (+124)

17:41 Российский проект реконструкции мемориала «Бабий Яр» сняли с рассмотрения Киевсовета
16:41 Сегодня ночью ДТЭК вывел еще два блока в аварийный ремонт
16:25 Элитные автомобили нардепа Дубинского появились на Auto RIA: действительно ли нардеп распродает автопарк?
15:50 «Слава Украине!»: Лопес, который победил Ломаченко, поблагодарил украинских болельщиков за поддержку
15:19 Известный шеф Salt Bae в своей фирменной манере покормил с ножа Конора Макгрегора
15:00 Названа возможная причина, из-за которой республиканцы не поддержат импичмент Трампа в Сенате
14:28 Twitter верифицировал страницы российского «МВД» по Крыму и Севастополю
14:26 Более половины украинцев против ввоза российской COVID-вакцины: опрос
13:52 «Энергоатом» завершил неполный 2020 год с убытком в 5,3 млрд грн
13:46 20 тысяч беременных уже получили вакцину от COVID-19 и у них нет осложнений — ученый
12:44 В США водитель пожаловался в 911 на тигра, отдыхавшего у дороги. Полицейские забрали «животное» в участок
12:42 Оля Полякова снова попала в скандал, назвав Тину Кароль «плакальщицей»
12:29 Сегодня в Киевсовете будут голосовать за проект мемориала «Бабий Яр» с последующей передачей земли
12:00 Экс-ректор за $3 тыс. помогал студентам-медикам сдавать экзамен: за год схема принесла $2 млн
11:57 ЕС обвиняет Великобританию в невыполнении соглашений Brexit
11:50 Завершение миссии МВФ без результата не соответствует действительности, – министр Марченко
11:44 На польско-украинской границе задержали сотню заробитчан с поддельными документами
11:25 В Киевской области разоблачили ячейку ИГИЛ
11:04 Умер издатель мужского журнала Hustler, медиамагнат Ларри Флинт
10:44 В Днепре чрезвычайники спасли большую собаку, провалившуюся под лед, – фото
Партнерский материал
10:22 Ukrainian Fashion Week No Season 2021
09:45 Педро Паскаль и Белла Рэмси сыграют главные роли в сериале HBO The Last of Us
09:29 Facebook сократит количество политического контента для пользователей из ряда стран
08:10 11 февраля 2021: какой сегодня праздник, традиции, приметы, именины
07:42 Принудительная продажа TikTok компании Oracle приостановлена
07:26 11 февраля в Украине прогнозируются метели и порывы ветра, а в Крыму до +15°C
01:30 «Кто этот человек?»: В «Друзьях» заметили очередной киноляп
00:46 Тюрьма «Изоляция»: к преступлениям могут быть причастны более 70 боевиков
00:11 В здании в центре Киева, которое штурмовал «Нацкорпус», обнаружили оружие и гранаты

Сегодня ночью ДТЭК вывел еще два блока в аварийный ремонт

Сегодня ночью еще два энергоблока ДТЭК, которые входят в группу компаний Рината Ахметова, вышли в аварийный ремонт.

Четверг, 11 февраля 2021, 16:41

Об этом свидетельствуют данные на сайте Укрэнерго.

В частности, в аварийный ремонт дополнительно вышел блок №6 на Добротворской ТЭС и блок №3 на Криворожской ТЭС.

Сейчас в общей сложности 13 блоков находятся в аварийном режиме, из них 12 ДТЭК.

Состояние блоков ТЭС и АЭС на 11.02.2021

Состояние блоков ТЭС и АЭС на 10.02.2021

Напомним, по состоянию на 9 февраля в аварийный ремонт попали 10 энергоблоков электростанций Украины.

Как сообщалось ранее, на прошлой неделе состоялась целая серия аварийных остановок блоков ТЭС: 2 февраля – аварийная остановка блоков на Запорожской ТЭС и Кураховской ТЭС (обе принадлежат ДТЭК), после чего была получена аварийная помощь из Беларуси. Вечером 3 февраля в результате аварии была полностью остановлена ​​Запорожская ТЭС (ДТЭК), а через два дня там же аварийно был остановлен блок №1 Запорожской ТЭС.

  • 6 февраля на электростанциях ДТЭК был выведен в аварийный ремонт еще два энергоблока: на Ладыжинской и Добротворской ТЭС.
  • По состоянию на 7 февраля в аварийном ремонте находилось 9 энергоблоков 7 блоков ТЭС компании ДТЭК и по одному в Центрэнерго и Донбассэнерго. Еще 6 энергоблоков не работали из-за отсутствия топлива: 2 блока ДТЭК, 3 блока Центренерего и 1 блок Киевской ТЭЦ-5. Дефициты электроэнергии покрывались импортом из Беларуси и России.
  • В Украине за восемь дней февраля цена на электроэнергию на “рынке на сутки вперед” подпрыгнула на 17,6% по сравнению со средней ценой за январь и составила 1719,7 грн за МВт-час.
Теги: аварійний ремонт, блоки, ДТЕК, Ринат Ахметов, ТЕС

Буквы в Google News

Подписаться

Читать #Буквы в Telegram и в Facebook