В ночь на 1 марта не будут работать банкоматы и терминалы "ПриватБанка", а также онлайн-сервис "Приват24".

Об этом сообщила пресс-служба банка.

“В ночь с 29 февраля на 1 марта (1:00-7:00) мы будем обновлять свои системы: банкоматы, терминалы и Privat24 в это время работать не будут”, – говорится в сообщении.

В связи с этим, в пресс-службе посоветовали снять наличные заранее.

Отмечается, что с 7 утра 1 марта все системы будут стабильно работать.