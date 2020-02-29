Об этом сообщила пресс-служба банка.
“В ночь с 29 февраля на 1 марта (1:00-7:00) мы будем обновлять свои системы: банкоматы, терминалы и Privat24 в это время работать не будут”, – говорится в сообщении.
В связи с этим, в пресс-службе посоветовали снять наличные заранее.
Отмечается, что с 7 утра 1 марта все системы будут стабильно работать.
- Ранее “ПриватБанк” предупреждал клиентов о новом виде мошенничества – “призовых опросах” в соцсетях и на мошеннических сайтах, где под предлогом выплаты денежных призов за ответы на несколько простых вопросов мошенники получают доступ к личным финансовым данным участников и списывают деньги с карточек.