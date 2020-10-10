#Буквы собрали интересные факты об этом дне.
Этот день был учрежден решением Всемирной федерации психического здоровья при поддержке Всемирной организации здравоохранения.
Именно в этот день принято напоминать о важности доступа к оказанию медицинской помощи во всем мире.
По данным ВОЗ около миллиарда людей в мире страдают из-за различных психических расстройств. Только небольшое количество из них имеет возможность пользоваться качественными услугами психиатрической помощи.
В связи с этим цель кампании в 2020 году заключается в наращивании капиталовложений в охрану психического здоровья.
ВОЗ и ее партнеры – организация “Вместе за психическое здоровье во всем мире” и Всемирная федерация психического здоровья, призывают повысить объем ресурсов, выделяемых на охрану психического здоровья.
С этой целью в сентябре этого года была начата глобальная кампания “Защитим психическое здоровье: время вкладывать средства”.