Сегодня, 2 апреля, отмечается основанный ООН в 2007 году Всемирный день распространения информации об аутизме.

#Буквы рассказывают об аутизме и истории основания этого дня.

Всемирный день распространения информации об аутизме (англ. World Autism Awareness Day) отмечается ежегодно 2 апреля.

Он был введен решением Генассамблеи ООН от 18 декабря 2007 года с целью привлечения мирового внимания к важности ранней диагностики аутизма и расстройств аутистического спектра, проблемам детей и взрослых, имеющих такие расстройства.

Что такое аутизм?

Аутизм — это комплекс расстройств развития, характеризующийся наличием у человека, который их имеет, трудностей с социальным взаимодействием, вербальной и невербальной коммуникацией, поведенческих проблем (сфокусированность на одном интересе или виде деятельности, повторяющееся поведение и т.д.).

Классический аутизм является одним из нескольких расстройств, отнесенных к категории расстройств аутистического спектра (РАС). К этому спектру также относятся синдром Аспергера, синдром Ретта, детское дезинтегративное расстройство, первазивное расстройство развития.

РАС возникают вследствие нарушения развития головного мозга. В большинстве случаев эти состояния проявляются в первые 5 лет жизни.

РАС часто сопровождаются другими нарушениями, в том числе эпилепсией, депрессией, тревожным состоянием, расстройством гиперактивности с дефицитом внимания.

Мифы об аутизме

Миф 1: Аутизм — это болезнь

РАС — не болезнь, а состояние, возникающее вследствие нарушения развития головного мозга, характеризующееся врожденным и всесторонним дефицитом социального взаимодействия и общения.

Аутизм невозможно вылечить, однако со временем можно скорректировать и адаптировать человека к социальной жизни.

Миф 2: Аутизм связан с вакцинацией

Несмотря на распространенность этого мифа, многочисленные исследования показывают, что вакцины не могут быть причиной развития аутизма у детей. РАС — генетическое нарушение, его не приобретают.

Миф 3: Аутизм — редкое нарушение

Аутизм распространен больше синдрома Дауна. По данным ВОЗ за 2019 год, 1 ребенок из 160 страдает расстройствами аутистического спектра (РАС). В Украине по состоянию на тот же год зарегистрировано более 7 тысяч таких детей.

Миф 4: Все люди с аутизмом или гении, или имеют нарушения интеллекта

На самом деле, люди с аутизмом разные. Среди них действительно могут быть люди с феноменальными способностями (как, к примеру, американская ученая Тэмпл Грандин, по биографии которой в 2010 году был снят фильм). Однако, чтобы научиться чему-то простому для людей без РАС, таким людям все равно нужно гораздо больше времени.

Миф 5: Люди с аутизмом замкнутые и не хотят общаться

Люди с РАС испытывают потребность в общении. Однако им труднее коммуницировать, чем другим людям. Для этого им нужна помощь, поддержка и понимание со стороны окружающих.

Всемирный день распространения информации об аутизме в 2021 году

Во всем мире люди с РАС сталкиваются со стигматизацией и дискриминацией, нарушением прав человека, их доступ к услугам и поддержке остается недостаточным. С 2012 года ООН определяет тему Всемирного дня распространения информации об аутизме, чтобы привлечь внимание к различным аспектам жизни людей с РАС.

В 2021 году ООН выбрала тему “Инклюзия на рабочем месте: проблемы и возможности в постпандемичном мире”.

В ООН отмечают, что пандемия усилила неравенство во многих аспектах, в частности, распределения доходов и богатства, доступа к медицинской помощи. И проблемы людей аутизмом, которые и ранее страдали от неравенства, за год пандемии только углубились.

“Люди с аутизмом уже давно сталкиваются со многими из неравенств, которые только усиливаются пандемией. Эта проблема усугубляется давно признанной дискриминационной практикой приема на работу, условиями на рабочем месте, которые создают серьезные препятствия для людей с аутизмом. Все это способствует безработице или серьезной неполной занятости подавляющего большинства взрослых в спектре аутизма”, — отмечают в организации.

В то же время, подчеркивают в ООН, некоторые работодатели запустили инклюзивные программы трудоустройства для людей с РАС и сопутствующими состояниями. Внедрению этих программ помешала эпидемия, одновременно открыв для людей с РАС новые возможности.

“Пандемия, несомненно, повлияла на усилия компаний по внедрению новых моделей в то время, когда международная экономика переживает серьезный экономический спад. В то же время новые способы работы, включая удаленную работу и использование новых технологий, создали возможности для сотрудников с аутизмом, которым ранее было трудно добиться успеха в традиционных рабочих условиях”, — отметили в организации.

Ежегодно для обсуждения выбранной проблематики проводит лекции, акции, митинги и тому подобное. В этом году ООН устроила онлайновые дискуссии, а Житомирская специальная школа проводит акцию-флешмоб “Житомир в голубом”.

По материалам ООН, ВОЗ, МОЗ Украины.