Всемирный день туалета был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 2013 году, признавая важность санитарии для развития человечества и ее влияние на окружающую среду.

По данным ООН и Всемирной организации здравоохранения, более четверти мирового населения не имеет элементарных удобств, и более трех миллиардов человек живут в домах без элементарных средств для мытья рук, мыла и воды.

4.2 billion people in the world cannot access safe sanitation! #WorldToiletDay today is also #WorldPhilosophyDay so let us imagine the potential of how many more great ideas people might have if they could all be using a safe and hygienic toilet 😉🙃👉 https://t.co/navvqhCaoU pic.twitter.com/ZvMTL0kvCh

