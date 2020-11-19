Сегодня, 19 ноября, по инициативе ООН отмечают Всемирный день туалета, чтобы подчеркнуть необходимость равного доступа к санитарно-гигиеническим средствам для всех.

Об этом сообщается на сайте организации.

Всемирный день туалета был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 2013 году, признавая важность санитарии для развития человечества и ее влияние на окружающую среду.

По данным ООН и Всемирной организации здравоохранения, более четверти мирового населения не имеет элементарных удобств, и более трех миллиардов человек живут в домах без элементарных средств для мытья рук, мыла и воды.

4.2 billion people in the world cannot access safe sanitation! #WorldToiletDay today is also #WorldPhilosophyDay so let us imagine the potential of how many more great ideas people might have if they could all be using a safe and hygienic toilet 😉🙃👉 https://t.co/navvqhCaoU pic.twitter.com/ZvMTL0kvCh — WHO/Europe (@WHO_Europe) November 19, 2020

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал ситуацию неприемлемой с точки зрения морали, экономики и здоровья.

“Мы должны обеспечить каждому и везде доступ к безопасным и гигиеничным санитарным услугам, обеспечивающим конфиденциальность и достоинство”, – написал он в Twitter.

В ООН надеются, что к 2030 году люди перестанут практиковать “открытую дефекацию”, которая больше распространена среди сельских жителей стран Центральной, Южной и Восточной Азии, а также Тропической Африки.

Также в организации хотят уделить особое внимания потребностям женщин и девочек и всех, кто находится в уязвимом положении.

Санитария и изменение климата

В этом году Всемирный день туалета отмечается под девизом — “Устойчивая санитария и изменение климата”.

Тема привлекает внимание к угрозам системам санитарии в результате ухудшения последствий изменения климата – таких, как наводнения, засухи и повышение уровня моря. Такие события могут привести к повреждению туалетов, септиков и очистных сооружений. Из-за этого могут загрязниться источники питьевой воды и распространиться отходы жизнедеятельности людей в общины и пахотные земли, вызывая смертельные заболевания.

Вода и санитария – право человека

Независимые эксперты ООН по правам человека также выступили с совместным призывом к правительствам обеспечить всех доступом к воде и основным предметам личной гигиены и сделать это приоритетным правом человека.

В этом году эта необходимость становится еще более острой, поскольку пандемия коронавируса затрагивает сообщества повсюду, а один из самых эффективных способов предотвратить распространение COVID-19 – это соблюдение надлежащей личной гигиены.

В рамках Всемирного дня туалета в разных странах проводят мероприятия, направленные на привлечение внимания общественности к местам общего пользования, усовершенствование системы туалетов и повышение их гигиенических стандартов.