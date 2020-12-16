Об этом написал в Facebook министр юстиции Украины Денис Малюська.
“Сегодня теряют силу отдельные положения закона о НАБУ, признанные неконституционными решением КСУ от 16/09/2020. Напомню, тогда своим решением КСУ установил 3-месячную отсрочку потери в силе норм закона”, – написал он.
Также он объяснил, какие могут быть последствия решения Конституционного суда. А именно:
- В результате решения КСУ сейчас не существует процедуры назначения директора НАБУ – в кратко- и среднесрочной перспективе это не критично и не слишком важно, ведь оснований для увольнения директора НАБУ (Сытника) и, соответственно, избрание нового директора, нет, а потому применять процедуру избрания нового директора нам нет необходимости.
- В долгосрочной перспективе (в 2022 году) процедура назначения директора НАБУ нам уже понадобится и подробнее об этом я опишу ниже, там, где речь пойдет о планах.
Малюська отметил, что решение КСУ, которое вступило в силу, никак не изменило статус Сытника как директора НАБУ или статус самого Бюро – избрание директора НАБУ действительно признали неконституционным, но это произошло еще в августе 2020 года.
“Решения КСУ не имеют обратной силы, а потому на момент назначения Сытника директором НАБУ такое назначение было вполне законным. Законодательство не устанавливает возможность увольнения директора НАБУ в случае неконституционности указа о его назначении. Поэтому Артем Сытник остается полноценным директором НАБУ”, – пишет Малюська.
Министр юстиции также озвучил план властей в связи со сложившейся ситуацией в этом вопросе – он состоит из двух частей:
- Вернуть президенту полномочия назначать и увольнять директора НАБУ. Единственный возможный механизм такого возвращения – изменения в Конституцию. Проект таких изменений сейчас обсуждают народные депутаты.
- На переходный период (до вступления в силу изменений в Конституцию) урегулировать отдельные процедуры функционирования НАБУ (которые не касаются назначения директора НАБУ) отдельным законопроектом. Такой законопроект уже подготовило правительство, и он зарегистрирован в Раде под №4437. Парламент его должен рассмотреть этой зимой.
Министр отметил, что таким образом действующий директор НАБУ продолжит работать и выполнять свои функции до дня избрания нового директора НАБУ по новой процедуре (после изменений в Конституцию и закона О НАБУ),
или до завершения срока своего назначения, а именно до 16 апреля 2022 года (в этом случае его полномочия перейдут к соответствующему заместителю).
“Директор НАБУ может быть уволен раньше срока, указанного выше, только в случае возникновения оснований, определенных частью 4 статьи 6 Закона о НАБУ (увольнение по собственному желанию, назначение на другую должность, приобретение гражданства другого государства и т.д.). Ни одной из таких оснований сейчас не существует”, – резюмировал он.
- В конце ноября заместитель главы Офиса президента Андрея Ермака — Олег Татаров выступил за увольнение Артема Сытника с должности главы НАБУ. Офис открестился от его заявлений.
- В сентябре Конституционный суд признал неконституционными положения закона о НАБУ о назначении на увольнении директора НАБУ президентом.
- До этого, в августе, Конституционный суд Украины признал неконституционным указ о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины. Такое решение в НАБУ назвали политически мотивированным.
- Еще до таких решений КСУ президент Владимир Зеленский уверял послов стран “Большой семерки” и Европейского Союза, что Сытник останется на своей должности.