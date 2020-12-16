Сегодня, 16 декабря, утрачивают силу некоторые положения закона Украины о Национальном антикоррупционном бюро, которые КСУ в сентябре признал неконституционными однако дал отсрочку на 3 месяца. Тем не менее директором НАБУ все еще остается Артем Сытник. Также Бюро продолжает выполнять свои функции, как и раньше.

Об этом написал в Facebook министр юстиции Украины Денис Малюська.

“Сегодня теряют силу отдельные положения закона о НАБУ, признанные неконституционными решением КСУ от 16/09/2020. Напомню, тогда своим решением КСУ установил 3-месячную отсрочку потери в силе норм закона”, – написал он.

Также он объяснил, какие могут быть последствия решения Конституционного суда. А именно:

В результате решения КСУ сейчас не существует процедуры назначения директора НАБУ – в кратко- и среднесрочной перспективе это не критично и не слишком важно, ведь оснований для увольнения директора НАБУ (Сытника) и, соответственно, избрание нового директора, нет, а потому применять процедуру избрания нового директора нам нет необходимости.

В долгосрочной перспективе (в 2022 году) процедура назначения директора НАБУ нам уже понадобится и подробнее об этом я опишу ниже, там, где речь пойдет о планах.

Малюська отметил, что решение КСУ, которое вступило в силу, никак не изменило статус Сытника как директора НАБУ или статус самого Бюро – избрание директора НАБУ действительно признали неконституционным, но это произошло еще в августе 2020 года.

“Решения КСУ не имеют обратной силы, а потому на момент назначения Сытника директором НАБУ такое назначение было вполне законным. Законодательство не устанавливает возможность увольнения директора НАБУ в случае неконституционности указа о его назначении. Поэтому Артем Сытник остается полноценным директором НАБУ”, – пишет Малюська.

Министр юстиции также озвучил план властей в связи со сложившейся ситуацией в этом вопросе – он состоит из двух частей:

Вернуть президенту полномочия назначать и увольнять директора НАБУ. Единственный возможный механизм такого возвращения – изменения в Конституцию. Проект таких изменений сейчас обсуждают народные депутаты.

На переходный период (до вступления в силу изменений в Конституцию) урегулировать отдельные процедуры функционирования НАБУ (которые не касаются назначения директора НАБУ) отдельным законопроектом. Такой законопроект уже подготовило правительство, и он зарегистрирован в Раде под №4437. Парламент его должен рассмотреть этой зимой.

Министр отметил, что таким образом действующий директор НАБУ продолжит работать и выполнять свои функции до дня избрания нового директора НАБУ по новой процедуре (после изменений в Конституцию и закона О НАБУ),

или до завершения срока своего назначения, а именно до 16 апреля 2022 года (в этом случае его полномочия перейдут к соответствующему заместителю).

“Директор НАБУ может быть уволен раньше срока, указанного выше, только в случае возникновения оснований, определенных частью 4 статьи 6 Закона о НАБУ (увольнение по собственному желанию, назначение на другую должность, приобретение гражданства другого государства и т.д.). Ни одной из таких оснований сейчас не существует”, – резюмировал он.