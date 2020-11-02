Сегодня, 2 ноября, начал работу всеукраинский контакт-центр Министерства охраны здоровья по противодействию COVID-19. Звонки от украинцев будут принимать 150 операторов.

Об этом на брифинге заявил министр охраны здоровья Максим Степанов.

“Сегодня начал работу всеукраинский контакт-центр Минздрава по противодействию Коронавирусная болезни. Отныне каждый гражданин Украины, у которого возникает вопрос о COVID-19, может позвонить независимо от того, где он находится, и получить соответствующую информацию”, – сказал министр.

По его словам, номер телефона бесплатный – 0800-60-20-19, он будет работать круглосуточно.