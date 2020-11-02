Об этом на брифинге заявил министр охраны здоровья Максим Степанов.
“Сегодня начал работу всеукраинский контакт-центр Минздрава по противодействию Коронавирусная болезни. Отныне каждый гражданин Украины, у которого возникает вопрос о COVID-19, может позвонить независимо от того, где он находится, и получить соответствующую информацию”, – сказал министр.
По его словам, номер телефона бесплатный – 0800-60-20-19, он будет работать круглосуточно.
- Народный депутат Украины от фракции “Слуга народа” Алексей Мовчан сообщил, что заболел COVID-19.
- За 1 ноября в Украине зафиксировано 6754 (из них детей – 271, медработников – 255) новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.